СуперПиксель* представил телеканал «СуперГерои» в Казахстане

Телеканал «СуперГерои» открыл представительство в Нур-Султане и получил свидетельство на вещание иностранного телеканала на территории Республики Казахстан. Вещание телеканала «СуперГерои» в Казахстане началось 15 апреля 2022 г., спустя всего 2 недели после запуска канала на территории России.

«Территория Казахстана очень важна для любого телеканала. В Казахстане – огромная аудитория, которая очень активно смотрит анимационный контент на русском языке. Это касается и детей младшей возрастной группы, и школьников, и их родителей. Мы уже получаем прекрасные отклики от зрителей, и приложим все усилия, чтобы увеличить зону покрытия телеканала и число наших абонентов в Казахстане. На мой взгляд концепция телеканала «СуперГерои» очень близка казахстанцам, так как в истории их государства есть много национальных героев и ярких исторических персонажей», – говорит генеральный директор телеканала «СуперГерои» Игорь Шибанов.

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* СуперПиксель – вымышленный персонаж, чья суперсила создавать новых СуперГероев и любые изображения, официальное лицо телеканала «СуперГерои».

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