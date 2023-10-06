Талантливый медиатор и не менее талантливый манипулятор Андрей Павлов в исполнении Андрея Бурковского вновь будет провоцировать, нарушать правила и разоблачать, параллельно пытаясь разобраться с собственными ценностями. Съемки третьего сезона завершились в Москве. Режиссером вновь стал Артем Аксененко («Жить жизнь», «Лапси», «В клетке»).

В третьем сезоне профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Андрей Бурковский) — резкий человек, инструментарием которого всегда были психологические провокации, — переосмысливает свои убеждения, оказавшись жертвой социальной травли. И пока Павлов пытается договориться с самим собой, за помощью к медиатору обращается следователь Женя (Софья Лебедева). В городе пропадают люди, зверски убиты уже несколько девушек. Следы ведут к Степному Волку (Владислав Ценев), возглавившему некую секту «бегунов»…

«Люди потеряли сон, смотрели “Медиатора”, — вспоминает Андрей Бурковский, который с удовольствием вернулся к роли провокатора и знатока человеческой психологии. — Важно, что проект нравится не только зрительской аудитории, но и специалистам — людям, которые разбираются в психологии и переговорах. Есть анекдотичные ситуации, когда у меня спрашивают совета другие артисты. Разговаривают со мной как с психологом или медиатором. Я подыгрываю, естественно».

В третьем сезоне партнером Андрея Бурковского по площадке стала Софья Лебедева, известная по сериалу «Бывшие». Актеры учились на одном курсе в Школе-студии МХАТ. «Когда я увидела первый сезон “Медиатора”, то сильно удивилась, потому что такого Андрея не видела никогда! — делится актриса. — При том, что мы раньше играли вместе дипломные спектакли и разные роли. Но такого Андрея еще не было: они с Артемом Аксененко сделали волшебство».

К актерскому составу также присоединился Владислав Ценев, которого совсем недавно зрители могли видеть в другом хите START о манипуляциях «Жить жизнь». «Мой герой в “Медиаторе” харизматичный, обладает какой-то сногсшибательной энергией. Он красив, выглядит добрым. Это то, что притягивает к нему женское окружение. При этом внутри — травмированное детство без любви, которое сыграло роль в становлении его как человека. Начинаешь копать, и за легкостью, за псевдо-светлостью, псевдо-искренностью находишь много агрессии, обиды, злости. Он стремится доказать всему миру и, в первую очередь, матери, что достоин любви. И он ни перед чем не останавливается», — рассказывает актер.

«Новые герои блестяще вошли в мир картины, — говорит Артем Аксененко, ранее работавший с Владиславом Ценевым над другим нашумевшим проектом START о манипуляциях «Жить жизнь», — и они понимают, на каком языке мы говорим в этом проекте. Речь в нашем сериале пойдет о главном пороке человека — гордыне, которую нередко взращивают современные коучи. Любить себя и принимать себя таким, какой есть, — отличное средство для погружения в уныние».

Первая часть психологического триллера с Андреем Бурковским, Юлией Пересильд, Ириной Старшенбаум и Дарьей Мороз вышла в апреле 2021 года и вызвала активную реакцию зрителей. По данным платформы аналитики социальных медиа YouScan проект занял 6-ю строчку в рейтинге самых обсуждаемых сериалов весны-2021, триллер также входил в топ-250 лучших сериалов по результатам голосования посетителей КиноПоиска. Премьера второго сезона состоялась летом того же года, а в декабре, согласно исследованию, в котором приняли участие более 2 млн пользователей портала «Рамблер», сериал вошел в топ-3 самых громких проектов года.

Фото — онлайн-кинотеатр START

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