ФЛОРЕНЦИЯ (Италия): Русские в Италии! Artists United подводит итоги

Интернациональный Арт проект Artists United успешно завершил свою работу. Ассоциация Save the Culture & Florence Art Deposit Gallery выражают благодарность: всем, кто уделил своё время и принял участие в лабораториях, семинарах, арт встречах, дискуссиях, кто наблюдал за работай художников; нашим партнёрам: медиа порталу «А у Вас?», СМИ АртМосковия и Fiorenza oggi.it.

На протяжении двух месяцев лозунг «Культура спасает людей! Спасём культуру!» объединял художников и публику.

Какие выводы можно сделать: артистический диалог между художниками и публикой с интересом воспринимается людьми и даёт возможность погрузиться в творческий мир, раскрыть, а во многих случаях и открыть артиста; «живые» встречи, диалоги помогают остаться в зоне культурного импульса.

Видео, демонстрирующие путь создания Арт объектов, презентуют творческий процесс и раскрывают сакральность и магию этой работы, погружая зрителя в лабораторию художника, давая возможность переживать рождение картины. Именно так итальянским зрителям запомнилась художественная работа арт-дуэта «МАСтер и КАтерина».

«Российский дуэт МАСтер и КАтерина принимают участие в международных проектах, проводимых на площадке Florence Art Deposit Gallery уже во второй раз. Выбранный ими видео формат ярко демонстрирует процесс создания Арт объектов и представляет стиль авторов. Динамика видео не оставила публику равнодушной. Посетители с интересом смотрели ролик от начала до конца и становились участниками «рождения солнца», что вызывало бурные эмоции и желание увидеть работы авторов в живую. Как результат этот процесс зародил интерес к сотрудничеству между C… art и МАСтер и КАтерина», – комментирует Юлия Савицкая, Florence Art Deposit Gallery.

«Наше сотрудничество с ассоциацией Save the Culture & Florence Art Deposit Gallery началось с 2020 года, и вот уже третий год подряд мы из собственной базы Арт-кластера медиа портала «А у Вас?» подбираем к участию и представляем русских талантливых людей в одной из ведущих галерей Флоренции. За плечами уже ряд реализованных совместных проектов, таких как «Характер Женщины», «Да, здравствует Жизнь! Без тревоги…» (итал. Vivere, senza paura) и вот сейчас: Artists United. Несмотря на закрывающиеся двери Евросоюза, мы рады, что есть ценители современного искусства, которые готовы поддержать русских художников и продолжать сотрудничество во имя мира и красоты!», – говорит рассказывает Дарья Гордеева, медиа портал «А у Вас?».

Для участников проекта Artists United этот опыт дал возможность переосмыслить себя как артиста; престиж выставиться в элитной галереи в историческом центре Флоренции укрепил биографию художников и заложил ещё один бонус в фундамент их карьеры.

Участники интернационального Арт проекта Artists United: МАСтер и КАтерина, Анатолий Фатахов, Юрий Хилько, Джино Турина, Адриана Леати, Глеб Отчик, Паоло Бутера, Том Байрн, Владимир Сытченко, Марта Карлези, Алеандра Алварез, Улиссе Младенова, Анджела Кручитти, Киоко Хирай, Линда Паоли, Сергей Криштапович, Сузанна Гардоний, Zolotov.

Авторы и организаторы проекта Юлия и Алеся Савицкие, а также медиа портал «А у Вас?» — официальный партнер в России ассоциации Save the Culture & Florence Art Deposit Gallery, поздравляют участников Artists United и желают им творческого роста!

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