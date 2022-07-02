Музей Москвы открывает выставку работ южнокорейского художника Гёнсу Ана о тревожной повседневности

Музей Москвы и галерея «Триумф» представляют персональную выставку южнокорейского художника Гёнсу Ана «Eine kleine Nacht. Ночь коротка». Он известен своими масштабными живописными работами, главная тема которых — привычные городские пространства.

Бежать за светом. 2019. Гёнсу Ан. Холст, акрил, 91 × 117 см

Грузовик. 2018. Гёнсу Ан. Холст, акрил, 135 × 180 см

Ветреный день. 2019. Гёнсу Ан. Холст, акрил, 150 × 900 см, 6 частей, 150 × 150 см (каждая)

Фестиваль. 2020. Гёнсу Ан. Холст, акрил, 73 × 91 см

Новая серия работ Гёнсу Ана стала поэтичным размышлением о стремительной повседневности и сложном устройстве памяти. Художник изображает тривиальные предметы и пространства: фонари, городскую иллюминацию, свет окон, закаты и рассветы, блеск фар, костры окраин, неизвестно откуда взявшиеся отражения и отблески. «Я рисую знакомые ночи и дни. Это беспокойная повседневная жизнь, пришедшая из будущего и застывшая в иллюзии. Рано или поздно она примет форму плоских слоев, существующих только в наших воспоминаниях или записях», — говорит Гёнсу Ан.

Несмотря на то, что художник известен крупномасштабными работами, для этого проекта он создал произведения небольшого формата — фрагменты ландшафтов ночного города. Экспозицию также дополнит полиптих «Ветреный день». Работая над проектом, Гёнсу Ан много фотографировал и позже обращался к сделанным снимкам для создания живописных полотен, стараясь передать эмоции от увиденного: «Не осознавая этого, я, кажется, мог видеть свои чувства сквозь пейзаж», — рассказывает он.

Выставка — это путешествие по ночному городу N, а ее название — Eine kleine Nacht, — буквально указывает на то, как коротка ночь. Художник позаимствовал его у Моцарта. Именно так называется серенада No 13 Eine kleine Nachtmusik («Маленькая ночная серенада»), в дословном переводе — небольшая ночная песенка.

Архитектурное устройство выставки усилит атмосферу ночи, которая царит на полотнах: зрители окажутся в полной темноте и смогут блуждать между кострами, лампами, фонарями и лучами света, изображенными с характерной для Гёнсу Ана фотографической точностью.

Для Музея Москвы выставка «Eine kleine Nacht. Ночь коротка» — второй проект, посвященный южнокорейскому искусству. В августе 2021 года музей совместно с галереей «Триумф» представил проект «Москва — Сеул: общие замыслы», посвященный работам современных российских и южнокорейских художников, чьи творческие траектории так или иначе связаны с двумя столицами.

Первая персональная выставка Гёнсу Ана в Москве прошла в галерее «Триумф» в 2017 году. Экспозиция в Музее Москвы продолжит многолетний проект, в рамках которого галерея «Триумф» в коллаборации с другими институциями представляет публике произведения корейского современного искусства.

Гёнсу Ан/Gyungsu An – родился в Сеуле в 1975 году. Учился в Университете Данкук, где получил степень бакалавра, а затем в Университете Хонгик, получив там степень магистра изящных искусств. Принимал участие в арт-резиденциях, таких как Gyeonggi Creation Center (остров Сонгам, Республика Корея), GlogauAIR Art Residency Berlin (Берлин, Германия), Baikal Nomadic Residency Program Россия, Иркутск). Также является лауреатом многочисленных корейских арт-премий. Живет и работает в Сеуле.

Выставка работает с 6 июля по 4 сентября 2022 года.

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