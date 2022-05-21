Выставка произведений преподавателей-монументалистов МГАХИ им. В.И. Сурикова «Со-единение» в МВК РАХ

25 мая 2022 года Российская академия художеств представляет выставку «Со-единение», посвященную творчеству преподавателей мастерской монументальной живописи Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова. Экспозиция включает более семидесяти станковых произведений руководителя мастерской, вице-президента и академика РАХ Евгения Николаевича Максимова, профессоров Сергея Александровича Гавриляченко и Виктора Николаевича Слатинского, доцентов Виктора Павловича Мясоедова, Андрея Владимировича Ремнева, Марии Ильиничны Пак и Юлии Александровны Смирновой, ассистента Дарьи Андреевны Румянцевой и архитектора мастерской Александра Борисовича Борисова. Специальный раздел выставки будет посвящен работам академика РАХ Ивана Леонидовича Лубенникова (1951–2021), который долгое время преподавал в институте.

С. Гавриляченко. Воспоминания Григория Сороки

Е. Максимов. Образ Богоматери

М. Пак. Сон Марии

А. Ремнев. Третья стража

Д. Румянцева. Венера

Ю. Смирнова. Художник Максимов

Мастерская монументальной живописи сыграла важную роль в развитии советского и российского искусства, как станкового, так и монументально-декоративного. За годы своего существования мастерская приобрела славу уникальной школы подготовки художников-монументалистов не только в России, но и в мире, а многим изучаемым и разрабатываемым в ней техникам и методикам не существует аналогов.

История мастерской монументальной живописи начинается в 1939 году, когда в Московском институте изобразительных искусств (ныне МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ) была организована система персональных мастерских для занятий со студентами старших курсов, где преподавание велось руководителем мастерской и прикрепленными к ней ассистентами по рисунку и живописи. Первым руководителем мастерской становится известный живописец, действительный член Академии художеств СССР Александр Александрович Дейнека (1899–1969). В педагогической деятельности Дейнеки важное место уделялось преподаванию рисунка и связанным с ним проблемам учебных постановок. На сессиях, проводимых Академией художеств, и посвященных в частности выработке и утверждению обновленных учебных планов, художник стремился преодолеть отвлеченный характер академических программ, активно выступая за конкретность в определении заданий и обязательное разъяснение особенностей каждой постановки. Благодаря его деятельности на раннем этапе существования института преподавание живописи, рисунка и композиции получило свое методическое обоснование.

В 1967 году мастерскую возглавила Клавдия Александровна Тутеволь (1917–1980) – профессор, заслуженный художник РСФСР, лучшая ученица А.А. Дейнеки и талантливый педагог, воспитавший не одно поколение ярких мастеров. Во многом благодаря авторитету К.А. Тутеволь, к преподаванию обратился и её ученик Евгений Николаевич Максимов, который уже много лет ведет плодотворную педагогическую работу в Институте им. В.И. Сурикова. В настоящее время он заведует кафедрой живописи и композиции, более 30 лет руководит мастерской монументальной живописи. Творчество и педагогическая система Максимова пользуются заслуженной славой во всем мире. Член Президиума Российской академии художеств, академик-секретарь Отделения живописи РАХ, профессор Евгений Николаевич целиком посвятил свое творчество благородному делу – возрождению православных храмов России, воссозданию их живописного убранства. Знания и навыки педагогов и воспитанников мастерской позволили им осуществить работы по воссозданию росписей главного храма страны — Храма Христа Спасителя, оформлению множества культовых и светских сооружений, их опыт востребован во всем мире.

По мнению руководителя мастерской, основной задачей в воспитании молодых художников, работающих в архитектуре, всегда было, есть и будет понимание важности синтеза искусств на базе глубокого изучения традиций монументального и живописного искусства нашей страны и зарубежья при ясном осмыслении процессов, происходящих в современном мире и в искусстве. Сохраняя как основу принцип профессионального академического образования, освоение главных навыков многотрудного дела художника, Е.Н. Максимов и педагоги мастерской стремятся к обновлению и развитию существующих богатых традиций в соответствии с требованиями быстротекущего времени. Все участники выставочного проекта являются продолжателями традиций мастерской, несмотря на то, что у каждого из них свой путь в жизни и в искусстве. Выставка в МВК РАХ – это уникальная возможность увидеть станковые произведения художников-монументалистов.

Выставка завершит работу 26 июня.

Материал подготовлен на основе статьи М. ВЯЖЕВИЧ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.