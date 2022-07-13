Фокин, Фильштинский, Учитель, Чепуров и Третьякова – мастера нового набора в магистратуре РГИСИ

В 2022 году Российский государственный институт сценических искусств осуществляет набор в магистратуру сразу в четырех направлениях: «Художественное руководство театром», «Режиссер-педагог сценического искусства», «Куратор театральных проектов в пространстве музея и города» и «Театрально-экспертная деятельность».

Программа «Художественное руководство театром» под руководством художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина предназначена для людей с опытом постановочной работы в различных театрах страны, получивших направление от театров России или органов управления культурой РФ.

Программа предполагает освоение научно-творческих принципов разработки, планирования и реализации творческой стратегии театральных коллективов, их эстетического и общественного позиционирования, построения репертуара, формирования труппы, организации проектной деятельности, межнационального сотрудничества, овладение современными подходами к постановочной работе, использованию современных технических средств.

Выдающийся театральный педагог Вениамин Фильштинский в очередной раз станет мастером курса «Режиссер-педагог сценического искусства». Цель обучения – овладение профессией режиссера-педагога, преподающего в театральном учебном заведении (в серьезной театральной студии) или работающего режиссером-педагогом в драматическом театре.

Впервые в истории РГИСИ объявлен набор на магистерскую программу «Куратор театральных проектов в пространстве музея и города» под руководством профессора Константина Учителя. Магистранты этой программы примут участие в разработке и реализации масштабных проектов, нацеленных на синтез музея, театра, музыки и перформативных практик. В рамках выпускной квалификационной работы они будут не только проводить научно-теоретические исследования, но и практически осуществлять свои художественные замыслы.

Программа осуществляется при сотрудничестве с Музеем театрального и музыкального искусства.

Образовательная программа «Театрально-экспертная деятельность» нацелена на подготовку специалистов, проводящих аналитическую работу в области театрально-зрелищных искусств, необходимую в деятельности органов государственного управления, учреждений культуры и искусства, профессиональных сообществ и общественных организаций, в научно-исследовательской сфере.

Мастера набора – доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедры русского театра РГИСИ, заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров и кандидат искусствоведения, первый проректор — проректор по учебной и воспитательной работе РГИСИ, декан факультета музыкального театра и эстрадного искусства Елена Третьякова.

Цель обучения в магистратуре РГИСИ состоит в том, чтобы развивать междисциплинарные связи в театральной сфере, ориентировать обучающихся на совместную креативную работу, на освоение инновационных технологий и овладение новейшими методами проектной, аналитической и педагогической деятельности.

Прием документов открыт до 20 июля.

Подробная информация на сайте: http://www.rgisi.ru/priem-v-magistraturu/

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