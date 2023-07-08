МГПУ привлекает абитуриентов с высокими академическими достижениями

В разгар приемной кампании Московский городской педагогический университет (МГПУ) провел на крыше одного из корпусов вуза летний фестиваль RED BRICK FEST. Участники посетили тематические зоны с настольными и спортивными играми, завели новых друзей на speed dating, насладились концертом и кинопоказом и больше узнали о внеучебной жизни университета. Ректор Московского городского Игорь Реморенко поделился новостями приемной кампании, назвал востребованные направления подготовки и рассказал о росте престижа профессии учителя.

Несмотря на жаркую погоду — в Москве было до 29 градусов тепла — на фестивале RED BRICK FEST собрались более тысячи абитуриентов, студентов, выпускников и гостей Московского городского. Ректор МГПУ Игорь Реморенко считает, что RED BRICK FEST разнообразил процесс подачи документов в вуз: «Почему бы не изменить правила работы приемной комиссии, куда приходят абитуриенты с дрожащими коленками и волнуются, стоя в очереди? Сегодняшний день создан не для напоминания о предстоящей учебе, а чтобы порадоваться студенческим годам, ведь они — лучшее время в жизни. Я рад, что столько людей собралось сегодня на крыше МГПУ!»

Абитуриентов среди гостей фестиваля было действительно много, RED BRICK FEST проходит в разгар приемной кампании — по соседству с концертной площадкой и спортивными зонами абитуриенты вместе с родителями ждут своей очереди на подачу документов. Хотя некоторые подали документ онлайн, как, например, Мария Сутягина, которая играет в настольные игры с подругой: «Я подписана на социальные сети МГПУ, откуда узнала про RED BRICK FEST и позвала друзей, но решила сегодня отдыхать, а все необходимое для поступления отправила заранее и онлайн».

В 2023 году произошли изменения в правилах приема, касающиеся выбора направлений — теперь в каждом из пяти возможных вузов можно выбрать не более пяти направлений подготовки, вместо десяти годом ранее. Игорь Реморенко считает, что изменения не окажут значительного влияния на приемную кампанию, но для тех, кому сложно определиться, у МГПУ есть специальные образовательные модели 2+2 и 2+3, где второе направление подготовки выбираютс спустя два года. Таких профилей достаточно много, комбинируются направления русский язык, литература, история, иностранный язык, проектирование образовательных программ, информатика и другие. По оценке МГПУ, каждый третий студент говорит, что не хочет с первого курса определяться с образовательной стратегией на весь период учебы. Современные студенты предпочитают попробовать и потом решить, чем им действительно нравится заниматься.

Средний балл поступающих в Московский городской педагогический вуз один из самых высоких в стране. Это говорит о том, что МГПУ привлекает мотивированных и талантливых студентов, а профессия учителя становится престижной».

Это подтверждают и студенты Московского городского, которые планируют работать по специальности. Выпускница 2023 года Яна Бардина рассказала, что начала работать в школе ещё во время учебы в вузе — после практики ее пригласили остаться преподавать. На пятом курсе пришлось совмещать работу и учебу, но это того стоило — после окончания МГПУ Яна продолжит учить детей, как и большинство ее однокурсников.

Промежуточные итоги приемной кампании подвести сложно, отмечает ректор: «Пока конкретных данных нет, как и общей статистики по стране по сдаче ЕГЭ. От результатов экзаменов многое зависит: какие предметы стали лидерами по среднему баллу, какие вызвали наибольшие трудности. Гуманитарные специальности, такие как история, обществознание, остаются традиционно востребованными. Кроме того, наблюдается повышенный интерес к специальностям в области спорта, изучению иностранных языков, юриспруденции, а также набирают популярность технические и естественнонаучные направления».

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