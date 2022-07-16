Образование в креативных индустриях: чем запомнились мероприятия оранжевого павильона РКН

С 7 по 10 июля в Москве на территории парка Горького прошла Российская креативная неделя. В этом году группа компаний «Просвещение» провела несколько масштабных дискуссий в шатре «Образование». Эксперты говорили о роли образования в развитии креативности, об искусстве, иностранных языках и творчестве, место для которого найдется в любой профессиональной деятельности.

Тематические мероприятия «Просвещения» в шатре «Образование» заняли одно из ведущих мест по количеству зрителей и онлайн-просмотров трансляций. За 4 дня 41 приглашенный эксперт провели 12 мероприятий, которые набрали более 150 000 просмотров Вконтакте. В этом году девизом «Просвещения» на РКН стал: «Учимся для жизни!».

О том, почему именно павильон «Образование» играет ведущую роль в мероприятиях всей Креативной недели, рассказал Павел Зенькович, вице-президент по внешним коммуникациям ГК «Просвещение»:

«Самое главное в креативной экономике – это человек. Хард скиллс, софт скиллс, умение мыслить креативно, постоянно развиваться и работать над собой – эти качества нужны любому человеку, который пойдет работать в креативную отрасль. В этом смысле на людях, которые трудятся в сфере образования, лежит особая ответственность – со школьной скамьи мы должны давать детям необходимые знания и навыки. Вопрос лишь в том, насколько будет мотивирован ребенок. И тут мы упираемся в два фактора – во-первых, важно понять, чего хочет сам ребенок, а во-вторых, мы должны суметь заинтересовать его и дать все необходимые инструменты, чтобы помочь ему раскрыться в той сфере, где он хочет реализоваться».

Но где найти тонкую грань между навязыванием собственного видения и раскрытием истинного потенциала ребенка? На этот вопрос ответил Денис Столяров, проректор по работе со студентами Сколтех:

«Родители не должны просто вмешиваться в профориентацию ребенка, они должны брать на себя роль менторов, начиная уже со школы. Важно не ставить узкие рамки, слушать, чего хочет ребенок, и самим развивать насмотренность, потому что рынок труда очень быстро меняется».

В дискуссии «Кем я буду, когда вырасту» Виталий Алтухов, директор по разработке и исследованиям компании Профилум, подчеркнул, что родители должны помогать детям. Чем больше возможностей взрослые смогут открыть ребенку, тем больше полезных нейронных связей у него сформируется. Важно меньше ограничивать и давать больше возможностей с самого раннего детства.

Ольга Зенина, руководитель направления «Карьера и профориентация» SuperJob, дала совет тем, кто только начинает строить свое профессиональное будущее: в эпоху автоматизации и роботизации важно заглядывать внутрь себя и задумываться над тем, чего хочется на самом деле. Еще нужно заниматься самоанализом, изучать профессию изнутри, погружаться и смотреть, как работают другие люди.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев в дискуссии «EdTech. Технологии в образовании развивают или убивают творческое мышление» пояснил:

«Технологии существуют как продолжение замысла, как инструмент для того чтобы сделать замысел легко реализуемым. Технологии могут стимулировать творчество. Но в любом случае в технологиях должен быть заложен продуманный человеком инструментарий. Тогда можно будет создать условия, при которых не требуется найти правильный ответ, а приложить наибольшее количество максимально не совпадающих друг с другом способов решения».

Профессор психологии, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией креативности и мультилингвизма, поэт и эссеист Анатолий Хархурин рассказал об изучении иностранных языков как о еще одном инструменте для развития креативности:

«Изучение иностранных языков влияет на развитие творческих способностей и личностных черт, а еще на способность концентрироваться на важной информации и игнорировать ненужную. Этот же механизм способствует креативному мышлению, когда нужно из каких-то идей выделить наиболее оригинальные».

Анастасия Четверикова, блогер, культуролог, музыковед и автор книг и подкастов рассказала, что восприятие искусства никак не зависит от профессии. Искусство позволяет выйти из повседневности и изменить жизнь в корне. А самый верный способ привить искусство ребенку – искренне любить походы по музеям самим.

«Сегодня искусство используется абсолютно в разных областях – начиная от мемов и заканчивая компьютерными играми. Пабло Пикассо говорил, что каждый ребенок уже художник. И именно в детских произведениях можно найти много креатива. Искусство повсюду!», – поделилась спикер

Лидеры креативных индустрий, блогеры и научно-популярные спикеры рассказали о профориентации, развитии творческого мышления, эмоциональном интеллекте, гибких навыках, создании мультфильмов и экспериментах с музыкой. На стенде «Образование» слушатели вдохновлялись живыми диалогами, увлекательными дискуссиями и позитивной атмосферой.

Посмотреть записи дискуссий можно в группе «Просвещения» Вконтакте.

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