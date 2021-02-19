Фонд «Будущие Лидеры» продолжает набор на образовательную программу

Стать Лидером, прокачать soft-skills и запустить собственный проект – для тебя это звучит как мечта? Мы знаем, как её адаптировать в цель!
Студенты Фонда уже успели:
- суммарно привлечь более 50 млн.инвестиций для собственных проектов;
- устроиться на работу в Газпром, Роснефть, ВТБ, Deloitte и другие крупные компании;
- получить обучение заграницей;
- реализовать более 5-ти федеральных проектов.
И одновременно с этим вот уже в течение 5-ти лет поддерживать сообщество единомышленников.
Если ты студент 1-3 курса университета Москвы или Санкт-Петербурга – смело подавай заявку, ведь тебя ждёт общение с личным наставником, поддержка в реализации собственного проекта, мастер-классы от топовых специалистов и эффективный нетворкинг.
Фонд реализует бесплатный образовательный проект для студентов, все занятия проводятся в свободное от учёбы время.
Ссылка для регистрации: https://clck.ru/RQdB2
Участие в программе Фонда абсолютно бесплатное.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.