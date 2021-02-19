Фонд «Будущие Лидеры» продолжает набор на образовательную программу

Стать Лидером, прокачать soft-skills и запустить собственный проект – для тебя это звучит как мечта? Мы знаем, как её адаптировать в цель!

Студенты Фонда уже успели:

суммарно привлечь более 50 млн.инвестиций для собственных проектов;

устроиться на работу в Газпром, Роснефть, ВТБ, Deloitte и другие крупные компании;

получить обучение заграницей;

реализовать более 5-ти федеральных проектов.

И одновременно с этим вот уже в течение 5-ти лет поддерживать сообщество единомышленников.

Если ты студент 1-3 курса университета Москвы или Санкт-Петербурга – смело подавай заявку, ведь тебя ждёт общение с личным наставником, поддержка в реализации собственного проекта, мастер-классы от топовых специалистов и эффективный нетворкинг.

Фонд реализует бесплатный образовательный проект для студентов, все занятия проводятся в свободное от учёбы время.

Ссылка для регистрации: https://clck.ru/RQdB2

Участие в программе Фонда абсолютно бесплатное.

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