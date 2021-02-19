Ural Music Night 2021 объявляет о приеме заявок от музыкантов

Фестиваль состоится в Екатеринбурге 25 июня 2021 года. Крупнейший в России мультижанровый бесплатный фестиваль «Уральская Ночь музыки» седьмой раз пройдет в столице Урала. Заявки от музыкантов любого города и из любой страны принимаются с 1 февраля по 22 марта, вне зависимости от жанров и стилей. В 2020 году было подано более 1300 заявок.

Фестиваль традиционно поддерживает молодые и актуальные группы: помогает артистам выступить перед многотысячной аудиторией и заявить о себе и своем творчестве. В 2020 году одним из важных нововведений Ural Music Night стала возможность финансовой поддержки молодых музыкантов. В 2021 году система донатов продолжит свою работу, и каждый зритель напрямую сможет перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля.

В качестве экспертов фестиваля в отборе заявок участвуют представители музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: представители концертных площадок, организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры. Каждую заявку послушает как минимум 5 экспертов, которые будут оценивать музыкантов через личные кабинеты. Статус каждой поданной заявки участники смогут отслеживать в режиме онлайн.

«Ночь музыки – это фестиваль для молодых музыкантов и про них. Именно они своим талантом и творчеством создают на улицах города ощущение настоящего праздника и карнавала. Каждый год мы получаем сотни заявок от талантливых коллективов и исполнителей, и мы рады представлять на нашем фестивале лучших из них. Мы искренне верим, что все границы откроют и «Ночь музыки» станет местом сбора музыкантов и зрителей со всего мира», – рассказывает про Ural Music Night директор фестиваля Евгений Горенбург.

В 2021 году фестиваль состоится 25 июня и планирует снова собрать 300 000 гостей, 3000 музыкантов, провести оффлайн и онлайн концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, об актуальных возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

В прошлом году Ural Music Night удалось провести несмотря на все ограничения, связанные с COVID-19. Мероприятие стало самым большим музыкальным фестивалем в мире в 2020 году.

Подать заявку на Ural Music Night 2021: https://crm.uralmusicnight.ru/

Проект реализовывается с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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