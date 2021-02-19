Международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет с 19 по 23 мая

Четыре года подряд в Павловском Посаде – на родине Вячеслава Тихонова – в эти дни проходил Международный кинофестиваль «17 мгновений», посвящённый народному артисту СССР. Так было бы и в 2021 году, но пандемия внесла коррективы. Кинофестиваль, полюбившийся жителям Московской области и гостям региона, обязательно пройдёт и в этом году: с 19 по 23 мая.

Но у него изменились не только сроки проведения. Большая часть мероприятий: церемонии открытия, закрытия, мастер-классы, презентации пройдут на открытом воздухе в офлайн и онлайн-формате. Как всегда зрителей ждут премьеры фильмов, встречи со звёздами отечественного кино.

Уже сегодня команда кинофестиваля формирует программу и состав жюри.

Как всегда президент фестиваля «17 мгновений» – актриса и продюсер, дочь народного артиста Анна Тихонова.

Фестиваль пройдёт при поддержке Министерства культуры Московской области, администрации Павловского Посада, техническом сопровождении «Мособлкино» и Военно-технического музея.

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