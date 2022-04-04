Фонд Оксаны Федоровой представит в Зале Зарядье проект «Музыкальная Москва»!

9 апреля 2022 года в Малом концертном зале «Зарядье» состоится концерт-презентация культурно-просветительского проекта «Музыкальная Москва», который реализуется благотворительным фондом Оксаны Федоровой в рамках программы «Моя Россия: музыкальное путешествие», направленной на популяризацию классического наследия великих русских композиторов и поддержку юных талантов.

Проект «Музыкальная Москва» реализуется в столице при поддержке Гранта Мэра Москвы и включает широкий спектр активностей: онлайн-викторина на сайте музыкальноепутешествие.рф, за 100% прохождение которой участники получают памятный электронный сертификат, съемка цикла их 10 телепрограмм, посвященных жизни и творчеству великих композиторов и музыкантов, а также проведение творческих встреч и концертов с участием юных музыкантов. По итогам проекта будет разработан цикл квестов и интерактивная онлайн-карта с маршрутами по следам великих композиторов и музыкантов.

Президент фонда, телеведущая и певица Оксана Федорова отметила: «Проект «Музыкальная Москва» является частью масштабного проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который призван показать всю мощь, красоту и разнообразие нашей великой культуры, которая всегда была и будет бесконечным источником вдохновения для музыкантов, писателей, хореографов. Для наших детей приобщение к наследию классиков обеспечивает формирование культурной и национальной идентичности. Только через культуру, образование и интерес мы сможем вырастить достойное поколение новой России».

Концерт 9 апреля в Малом зале «Зарядье» приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения великого композитора и пианиста А.Н. Скрябина, который первым в истории мировой культуры объединил музыку, свет и цвет, став основоположником светомузыки. В концерте примут участие лауреаты и дипломанты XXVII Конкурсного прослушивания «Cтипендия имени А.Н. Скрябина», которое ежегодно проводится Мемориальным музеем А.Н. Скрябина в рамках популяризации наследия композитора и поддержки юных пианистов. Почетными гостями концерта станут известные музыкальные и общественные деятели, а также музыканты и артисты.

Программы цикла «Музыкальная Москва» посвящены композиторам, исполнителям и центрам музыкальной силы, которые формируют фундамент национальной культуры: Н.Г. Рубинштейн, С. И. Танеев, П.И. Чайковский, А.Н. Скрябин, С.С. Прокофьев, Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, Московская консерватория, театры Москвы, а также великие меценаты искусства – С. Мамонтов, С. Морозов, Надежда фон Мекк, без участия которых многие шедевры русской классической музыки могли бы не появиться.

Съемки телепрограмм охватывают музеи, театры, исторические гостиницы и рестораны, скверы и площади столицы – все эти памятные места станут частью программы квестов и маршрутов, которые будут интегрированы в интерактивную онлайн карту на официальном сайте музыкальноепутешествие.рф. И каждый желающий сможет составить свое путешествие по музыкальной истории столицы России!

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