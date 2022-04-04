Джастин Бибер, Билли Айлиш, Sasha Belair: самые экстравагантные образы «Гремми-2022»

3 апреля 2022 года в Лас-Вегасе, на MGM Grand Garden Arena прошла церемония вручения музыкальных наград «Гремми». Церемония состоялась в полном объеме после годичного перерыва из-за пандемии и пришедшие знаменитости подготовили очень яркие и неформальные наряды.

Джастин Бибер серый классический костюм размера супер оверсайз дополнил розовой вязаной шапочкой, в то время как его спутница Хейли Бибер была в белом платье в пол.

Джарет Лето на красную дорожку пришел в прозрачной сеточке с пайетками, черных брюках скинни, белых ботильонах и черной искусственной шубе с имитацией каракуля.

Лени Кравец тоже предпочел прозрачную топ-кольчугу, кожаные брюки и сапоги на высоком каблуке.

Билли Айлиш предпочла образ total black: черное объемное платье со шлейфом, черные очки и черные ботинки.

Леди Гага блистала в роскошном черном платье с белым шлейфом.

Sasha Belair пришла на красную дорожку в стиле рок: кожаная косуха, черная юбка, ботинки и черные очки.

Остроумным образом отличалась Doja Cat, которая к своему сверкающему прозрачному платью добавила стеклянную сумку с конфетами.

Дуа Липа в точности воссоздала образ Синди Кроуфорд из 1992-го.

В голливудском образе с прозрачным шлейфом с цветами прошлась St. Vincent.

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