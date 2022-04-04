Ансамбль народного танца «НАЛЬМЭС» впервые в Белгороде!

Впервые в Белгороде выступит «визитная карточка» Республики Адыгея – академический ансамбль народного танца «НАЛЬМЭС».

7 апреля в 19:00 с концертной программой в Большом зале Белгородской государственной филармонии в рамках федеральной гастрольной программы «Мы – Россия» выступит лауреат международных и всероссийский конкурсов и фестивалей, обладатель медали «Слава Адыгеи», кавалер ордена «Честь и Слава» III степени Республики Абхазия – государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «НАЛЬМЭС» (художественный руководитель и главный балетмейстер – заслуженный артист России, Кубани и Республики Абхазия, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев).

«Нальмэс» переводится с адыгского языка как «драгоценный камень». И на самом деле, этот ансамбль – бесценное сокровище народа. Со дня основания в 1936 году «Нальмэс» трепетно и бережно хранит танцевальные традиции адыгов. Концерты «Нальмэс» – это интересный рассказ о древнем адыгском народе, его обычаях и традициях. Самобытные народные танцы, колоритная национальная музыка, великолепные костюмы, и, конечно же, высочайшее исполнительское мастерство артистов превращают каждое выступление ансамбля в красочный и зрелищный праздник.

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