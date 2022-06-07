Фонд Потанина определил победителей «Индустриального эксперимента»

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги первого цикла грантового конкурса «Индустриальный эксперимент», стартовавшего в октябре 2021 года в рамках программы «Музей без границ». Победителями стали 17 музейных организаций, чьи культурные проекты направлены на ревитализацию объектов индустриального наследия, а также их интеграцию в современный культурный контекст.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Запуская новый тематический конкурс, мы хотели проверить гипотезу о росте востребованности проектов, направленных на ревитализацию индустриальных пространств в регионах. Результаты “Индустриального эксперимента” подтвердили наши предположения. Мы увидели широкую географию команд, развивающих тему индустриальности и явный запрос с их стороны на работу с объектами промышленного наследия, а также вариативность ее форматов и непосредственно объектов: от водонапорной башни и гидроэлектростанции до примеров конструктивистского наследия в виде фабрики-кухни. Также для нас было важно поддержать локальные инициативы, которые вырастают из внутренних ресурсов территории и обеспечивают ее устойчивость».

К участию в конкурсе было допущено 119 заявок из 38 регионов страны, почти половина из них — 56 проектов — стали финалистами конкурса. Победителями признаны 17 проектов из 13 регионов.

Самой популярной номинацией конкурса стала номинация «Завод-музей», в которой поступило 53 заявки. 27 из них вышли в финал, а затем экспертный совет определил 8 победителей. Примерно одинаковый интерес заявители проявили к номинациям «Индустриальный старт» и «Индустриальный апгрейд» — 39 и 38 заявок, 15 и 14 финалистов, 4 и 5 победителей соответственно.

Особенность конкурса — выделение грантовых средств не только на прямые расходы на реализацию проекта, но и возможность получения дополнительных средств для непосредственного сохранения здания. Восемь из 17 проектов-победителей получили от 568 000 до 1 500 000 рублей на фрагментарное восстановление или консервацию объекта индустриального наследия.

Направленность проектов-победителей конкурса отличается большим разнообразием. К примеру, в Екатеринбурге гранты получат исследователи соседних индустриальных районов — Уралмаша и Эльмаша. В Самаре в здании филиала Третьяковской галереи благодаря конкурсу появится музей фабрики-кухни, а также будет создана музейная коллекция и снят фильм об истории типографии в городе. В Тотьме Вологодской области будет исследован процесс добычи соли на Русском Севере, а в соседнем Белозерске разработают музейную концепцию и частично восстановят заброшенную насосную станцию. В Москве на Электрозаводе запустят первые арт-резиденции, в Егорьевске Московской области развитие получит проект по включению фабрики Хлудовых в современную жизнь города. На Калининградском вагоностроительном заводе будет проведена частичная реконструкция объекта, а под Саткой Челябинской области на старейшей гидроэлектростанции региона «Пороги» появится экспозиция с аудиогидом и видеопроекцией на плотину. Грант Фонда также позволит запустить проектирование раздела экспозиции о Ярославской большой мануфактуре, в карельской Сортавале — исследовать сотни выработок и десятки индустриальных сооружений, в Железногорске Курской области – запустить арт-резиденцию, а также открыть туристический маршрут по соляным промыслам в Березниках Пермского края.

Общий объем грантовой поддержки победителей составит 67 895 032 рублей, в том числе 59 789 032 рублей — из проектного грантового фонда и 8 106 000 рублей — из фонда на фрагментарное восстановление и консервацию.

Оператором конкурса выступил соорганизатор Уральской индустриальной биеннале современного искусства — Центр поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.