«Выкса-фестиваль» объявляет программу

Этим летом «Выкса-фестиваль» (экс-«Арт-Овраг») вновь соберет в городе Выксе Нижегородской области ярких представителей новой культуры многих жанров и поколений. Основные события «Выкса-фестиваля» пройдут 8-10 июля и 26-28 августа.

Искатели впечатлений вдали от больших городов и жители Выксы вместе с современными художниками и артистами уже в двенадцатый раз станут участниками и соавторами музыкальных концертов, спектаклей и перформансов. Гостей также ждет паблик-арт, спортивная и детская программы, пляжные вечеринки и «Привоз» с уличной едой, деликатесами и оригинальными товарами от местных производителей.

Полностью выдерживая правило «выксунизации» с максимальным погружением участников фестиваля в контекст Выксы, в городе-фестивале в июле поселятся и выступят российские музыканты. Это группа Shortparis и СБПЧ. Оба коллектива подготовят специальные сайт-специфичные выступления по итогам своего пребывания в городе и работы с местным контекстом и жителями. Во время августовского уикенда фестиваля музыкант Леонид Агутин и хормейстер Этери Бериашвили совместно с выксунцами устроят масштабный музыкально-хоровой перфоманс.

Особое внимание в этом году создатели «Выкса-фестиваля» уделили возрождению местных творческих традиций – хоровой и мозаической. Художник и куратор Катя Бочавар откроет мозаичную мастерскую, принять участие в работе которой смогут жители Выксы и другие участники фестиваля. Результатом работы мастерской станут мозаики на двух выксунских домах. Под руководством композитора Александра Маноцкова запущена хоровая резиденция «Хороход 1.0» – побывав в Выксе он написал специально для возрожденного выксунского хора новую композицию, услышать которую можно будет на улицах Выксы 8-10 июля. Ко второму уикенду 26-28 августа в рамках резиденции «Хороход 2.0» будет представлен проект Арины Зверевой и ансамбля академической музыки N’Caged – специально для их перформанса композитор Владимир Горлинский пишет в Выксе музыку.

Во время фестиваля режиссер Алина Насибуллина представит новую версию своего «театра в деревне» «Карамзин», который этим летом будет идти в ДК Речников поселка Шиморское. Художницы Алла Урбан и Лиза Бобкова, работающие в родственном для Выксы жанре металлической скульптуры, несколько недель проведут в городе и создадут в июле и августе новые скульптуры для «Пустого пьедестала», который спроектировал прошлым летом один из важнейших архитекторов мира Чарльз Ренфро.

«Нам важно, чтобы проекты фестиваля развивались и имели устойчивый позитивный эффект для Выксы и ее жителей, – говорит Ирина Седых, основатель “Выкса-фестиваля”, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие». – Один из успешных примеров – проект «Пустой пьедестал». Этим летом он продолжится не только как скульптурная резиденция, а получит свое развитие в одном из зеленых уголков Выксы. Летом мы дадим старт скульптурному парку, где будем устанавливать новые работы художников “Пустого пьедестала”. Это один из долгосрочных арт-проектов, который содействует развитию комфортной среды для выксунцев и гостей города».

Во второй фестивальный уикенд 26-28 августа особенно громко прозвучат массовые театрализованные шествия. На воде Верхневыксунского пруда разномастная флотилия отправится в «Большой заплыв» под руководством режиссера Евгения Кулагина. На закате гости фестиваля смогут устремиться на велосипедах в «Большой прокат» к берегу Оки. Самые спортивные – надеть кроссовки и отправиться в «Большой забег» на пробежку по Индустриальному стрит-арт парку среди инженерных конструкций Владимира Шухова и грандиозных муралов Эрика Булатова, Миши Most и Алексея Луки.

«В прошлом году Чарльз Ренфро во время монтажа “Пустого пьедестала” отметил, что Выкса – город красивой воды, которая на его взгляд мало используется горожанами, – говорит директор “Выкса-фестиваля” Федор Павлов-Андреевич. – Мы решили последовать совету друга фестиваля и “Большой заплыв” станет одним из главных событий лета. Пересекать Верхневыксунский пруд отправится целая флотилия, в которую войдут команда местных “моржей”, шлюпки, байдарки, моторки, плоты и яхты. На судах разместится духовой оркестр, который обеспечит “Заплыву” торжественное гранд-финале».

Свою работу продолжат походные театры «По углам», «По домам» и «По водам» – они откроют Выксу с новых сторон не только для гостей, но и для самих выксунцев. К ним добавится новый спектакль «По цехам» – индустриальный театр, организованный на площадке металлургического завода ОМК в Выксе. Среди его актеров – мастера цехов и простые рабочие, раскаленная сталь и даже заводские вороны. Все четыре походных спектакля, которые помогут узнать город за день, поставит выпускник Мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича режиссер Андрей Маник. Спектакли будут играть для всех желающих не только в фестивальные уикенды, но и в обычные летние выходные.

Во время фестиваля официально откроет свои двери для всех гостей новое здание арт-резиденции Vyksa Air. Здание бывшего кафе «Волна» конца эпохи советского модернизма Объединенная металлургическая компания и фонд «ОМК-Участие» по проекту архитектурного бюро «Новое» превратили в круглогодичное пространство для работы художников. Арт-резиденция в новом здании примет на фестивальное лето детскую программу для ребят от 3 до 18 лет. Она будет состоять из серий воркшопов с художниками, музыкантами и артистами и будет полностью инклюзивной, рассчитанной на детей с разными физическими и ментальными особенностями.

Гостей и участников фествиаля ожидают активности и спортивного характера. Подробнее обо всем — на сайте фестиваля.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.