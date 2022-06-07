ТАГАНРОГ-СУЗДАЛЬ: В России стартовал фестиваль «Футбол — школа жизни»

Второй год подряд в России проходит детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни». В 2022 году он начался серией культурно-спортивных мероприятий в Суздале и Таганроге, куда, чтобы поддержать ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей в трудной жизненной ситуации, съехались звёзды спорта, музыки и телевидения. Также в этом году фестиваль примут в Тюмени, Кемерово, Сочи, ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край) и Москве.

На городских стадионах Таганрога и Суздаля прошла целая серия мероприятий: мастер-классы, эстафеты, выступления артистов. Гостями фестиваля стали: певцы Гарик Богомазов, Михаил Гребенщиков и Антон Зацепин; музыкант Колямба; художник Дмитрий Цветков; комментатор МАТЧ-ТВ Артем Шмельков; флистайлер Дмитрий Богачев; футболисты: Александр Маслов, Валерий Шмаров, Елена Рыжикова, Дмитрий Градиленко; чемпион паралимпийских игр в Пекине Александр Скалиух и многие другие.

В Таганроге одновременно с фестивалем «Футбол — школа жизни» прошла 15-ая акция по сбору средств «Под флагом добра!». Глава города Инна Титаренко вручила 10 сертификатов на лечение и реабилитацию тяжелобольным детям. Всего за 15 лет проведения акции в Таганроге было собрано более 56 млн рублей, и оказана помощь сотням детей.

А в Суздале состоялся турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 15 команд из школ-интернатов и детских домов. Победителями стали воспитанники Лухтоновской школы-интерната.

«В акциях фонда «Под флагом добра» я принимаю участие с его основании: снял много документальных фильмов о фонде, неоднократно ездил в лагерь Орленок, а теперь приоммаю участие в фестивале «Футбол — школа жизни». И я вижу, как важно разнообразить жизни наших подопечных, дать им возможность встречаться, общаться, дружить, а спорт как нельзя лучше в этом помогаете. Это так радостно – наблюдать за детьми, которые смеются, играют, бегают! Большое спасибо организаторам, участникам и гостям турнира за великолепную атмосферу и спортивный дух», – расказывает певец Михаил Гребенщиков.

Фестиваль «Футбол — школа жизни» проект Благотворительного фонда «Под флагом добра», реализуемый в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Официального спонсора ОАО «Российские железные дороги».

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