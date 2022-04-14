Фонд Потанина подвел итоги грантового конкурса для преподавателей магистратуры 21/22

Определен список преподавателей вузов, которые получат гранты Стипендиальной программы Владимира Потанина. Гранты предоставляются на конкурсной основе в четырех номинациях: «Новая магистерская программа», «Новый учебный курс», «Новый учебный онлайн-курс», «Новые методы и технологии в обучении».

В этом году к грантовому конкурсу проявили интерес 1031 человек. Всего было получено 582 заявки, из них 551 были допущены к экспертной оценке после проверки по формальным критериям, включая проверку на плагиат. По результатам конкурса определены 150 победителей, 5 преподавателей вошли в резервный список.

«Фонд уделяет особое внимание выстраиванию связей внутри сообщества. Как и в предыдущие годы, в заявках, поданных на конкурс 21/22, не теряет актуальность тренд на межвузовское сотрудничество. Представители различных вузов стремятся создавать совместные образовательные продукты, тем самым усиливая компетенции друг друга и способствуя профессиональному развитию. Важно также отметить возрастающий запрос работодателей на практикоориентированный подход к созданию новых магистерских программ и курсов, что объясняется близостью современного вуза к рынку труда. Мы желаем всем победителям конкурса успехов в реализации идей и надеемся, что, став частью сообщества Фонда, они смогут найти еще больше единомышленников и партнеров», – говорит генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

В список победителей конкурса вошли представители 63 вузов. Лидером по количеству заявок, прошедших отбор по формальным критериям, стал Южный федеральный университет.

По количеству победителей лидирует Санкт-Петербургский государственный университет – 7 представителей этого вуза одержали победу в конкурсе.

Наибольшее количество проектов победителей конкурса направлены на создание новых магистерских программ.

Среди направлений, в рамках которых победители конкурса разрабатывали свои проекты, наиболее популярными в этом году стали «менеджмент», «педагогическое образование» и «филология».

Многие проекты, представленные на конкурсе, являются совместными образовательными продуктами. Например, в рамках сотрудничества МИСиС, КемГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова была разработана новая магистерская программа по экономике. Идея еще одного партнерского проекта принадлежит КНИТУ и БФУ им И. Канта и заключается в создании новой магистерской практико-ориентированной программы в области биотехнологий. Можно отметить уже вполне твердый курс на внедрение современных технологий в образовательный процесс, например, применение нейросетей для обучения проектному управлению (МГТУ им. Баумана), использование цифровых технологий в проектировании архитектурной среды – создание цифрового двойника в архитектурно-дизайнерском проектировании (ТОГУ). Возникают идеи магистерских программ, использующих передовые исследования, например, в сфере квантовых и нанофотонных систем, таким образом готовя выпускников как к исследовательской, так и практической деятельности (ИТМО).

Фонд предусмотрел возможность актуализации проектов в случае необходимости. Для победителей состоится установочный семинар, а затем будут сформированы рабочие группы для дальнейшего взаимодействия. Победители грантового конкурса для преподавателей магистратуры получат грант в размере до 500 тыс. рублей. Срок реализации проектов – 12 месяцев.

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