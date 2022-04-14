Цирк стал доступнее для людей с нарушением зрения

13 апреля, в День благотворителя и мецената, состоялась пресс-конференция, посвященная запуску инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». В ходе мероприятия Российская государственная цирковая компания и Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд». Теперь наиболее востребованные цирки страны оснастят специальным оборудованием для тифлокомментирования, а также проведут обучение сотрудников работе с особенными зрителями.

В пресс-конференции приняли участие директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова,президент АНО «Артмедиаобразование, телеведущая Арина Шарапова, актриса Губернского театра, тифлокомментатор высшей категории, Елена Хабарова и руководитель Клуба «Мудрый пёс» Светлана Телицына. Спикеры рассказали о новом инклюзивном проекте, обсудили инклюзию в сфере культуры и искусства, особенности профессии тифлокомментатора, а также ответили на вопросы журналистов.



«Цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира и должно быть в полной мере доступно для всех людей. Тифлокомментирование – это тот самый способ коммуникации, который позволяет незрячим зрителям оценить визуальную часть цирковых спектаклей, увидеть пусть не глазами, но сознанием. Слабовидящие и незрячие люди смогут сформировать полноценный образ того, что происходит на манеже», – отметила первый заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

На первоначальном этапе проект охватит пять городов присутствия компании – Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Саратов и Нижний Тагил, где по предварительным подсчетам проживает порядка 15 тысяч человек с нарушениями зрения. Тем самым цирк и цирковое искусство станет ближе и понятнее тем, кто никогда бы его не увидел. В дальнейшем планируется масштабировать проект «Цирк на ощупь» на другие регионы.

«Фонд на протяжении 10 лет реализует программу для людей с нарушением зрения. Однако, ситуация с Росгосцирком уникальна тем, что впервые в нашей практике не фонд выходил с инициативой, а коллеги пришли к нам. Именно поэтому все происходит довольно быстро. Если на запуск тифлокомментирования в театрах нам понадобилось несколько лет, то с цирком мы это сделали за несколько месяцев, и дальше внедрение пойдет очень быстро, – отметила Фатима Мухомеджан. – Наша задача сделать жизнь незрячего полноценной, наполненной и разнообразной. Цирк – это досуг всегда семейный, это праздник и замечательные эмоции. И мне кажется, что этот проект даст еще больше возможностей для семейного досуга. Мы очень рады, что дан старт этому проекту. Я считаю, что он будет очень успешным».

Также в ходе пресс-конференции был анонсирован премьерный показ циркового мюзикла на воде «Одиссея» в сопровождении тифлокомментариев для зрителей с нарушениями зрения, который состоится 15 апреля в Санкт-Петербурге. Словесное описание для представления подготовила специалист высшей категории по тифлокомментированию Ирина Слепченко. На премьеру приглашены эксперты от Всероссийского общества слепых и дети с особенностями зрения, которые получат уникальный шанс испытать совершенно новую палитру эмоций вместе со своими друзьями и близкими.

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