Спектакль «Детские годы великих композиторов. Сергей Рахманинов» представят в Усадьбе Васильчиковых

Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых приглашает юных слушателей на концерт – спектакль «Детские годы великих композиторов. Сергей Рахманинов». Концерт состоится 17 апреля в 12:00.

Цикл концертов-спектаклей «Детские годы великих композиторов» предназначен для семейного просмотра и ориентирован, прежде всего, на юных слушателей.

Именно в детстве и отрочестве чаще всего определяется вектор развития человека. Наш музыкально-театральный проект исследует юные годы великих музыкантов, в игровой форме рассказывает об их семьях, детских забавах, учебе, о том, чем они увлекались, что они любили, как рождалась их музыка, о чём они мечтали…

Это истории о большом таланте, колоссальном труде и любви к музыке, рассказанные в занимательной форме. Вместе с интересными историями о жизни гениев мировой музыкальной культуры прозвучит их чудесная музыка в исполнении известных московских артистов. ​

Новый спектакль цикла будет посвящен детским годам великого русского композитора Сергея Рахманинова. Несмотря на то, что жанр постановки – музыкальное представление с элементами сказки и игры, маленькие гости узнают, какие серьезные решения порой необходимо принять уже в детстве и каким образом они определяют наш будущий жизненный путь.

Спектакль станет финальным в сезоне 2021/22 концертов-спектаклей цикла «Детские годы великих композиторов» в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых.

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