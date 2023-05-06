Фонд Потанина принял участие в круглом столе «Фонды целевого капитала в Российской Федерации: новые подходы и перспективы развития»

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева выступила на круглом столе по вопросам деятельности фондов целевого капитала, который состоялся 3 мая в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.

Также участниками круглого стола стали директор Департамента экономической политики Минобрнауки России Аслан Канукоев, директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин, директор Национальной ассоциации эндаументов Алексей Анисин, исполнительный директор специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО Марина Петрова и другие. Модератором выступила советник Центра управления благосостоянием и филантропии Школы управления СКОЛКОВО Вероника Мисютина.

Эксперты обсудили роль эндаументов в развитии экономики страны, поиск новых потенциальных инструментов для инвестирования, а также возрастающую значимость фондов целевого капитала для бизнес-сообщества: очевидные преимущества и возможные льготы. Также были затронуты вопросы разработки механизма «квазиэндаументов» и изменений в законодательстве.

Генеральный директор Фонда Оксана Орачева: «За последние три года, благодаря появлению темы эндаунтов в антикризисных мерах, стали стремительно развиваться фонды целевого капитала в социальной сфере. В ходе большой законотворческой работы были сняты коллизии, которые существовали в законодательстве о благотворительности. Это, наконец, дало НКО право вступать в хозяйственное общество вместе с другими организациями, получать ценные бумаги в качестве актива фондов целевого капитала. В прошлом году у нас был сформирован целевой капитал, который сегодня составляет 97,6 млрд рублей. Очевидно, что эндаумент становится не только новым инструментом финансирования образования, культуры и социальной сферы, но и отличным партнером для бизнеса».

В рамках Кавказской инвестиционной выставки директор Департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Святослав Сорокин представил проект изменений в законодательство, которые позволят расширить возможности российских фондов целевых капиталов. Изменения предусматривают возможность принятия решений по использованию средств попечительским советом, расширение видов деятельности НКО-собственников целевого капитала, введение понятия «финансовый план». Период пополнения целевого капитала недвижимым имуществом предлагается расширить до 60 дней, а также НКО теперь могут не выводить полностью доход от использования целевого капитала для целей его реинвестирования.

Кавказская инвестиционная выставка – новая площадка для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.