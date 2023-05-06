Фонд Потанина принял участие в круглом столе «Фонды целевого капитала в Российской Федерации: новые подходы и перспективы развития»

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева выступила на круглом столе по вопросам деятельности фондов целевого капитала, который состоялся 3 мая в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.
Также участниками круглого стола стали директор Департамента экономической политики Минобрнауки России Аслан Канукоев, директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин, директор Национальной ассоциации эндаументов Алексей Анисин, исполнительный директор специализированного фонда управления целевым капиталом для развития МГИМО Марина Петрова и другие. Модератором выступила советник Центра управления благосостоянием и филантропии Школы управления СКОЛКОВО Вероника Мисютина.
Эксперты обсудили роль эндаументов в развитии экономики страны, поиск новых потенциальных инструментов для инвестирования, а также возрастающую значимость фондов целевого капитала для бизнес-сообщества: очевидные преимущества и возможные льготы. Также были затронуты вопросы разработки механизма «квазиэндаументов» и изменений в законодательстве.
Генеральный директор Фонда Оксана Орачева: «За последние три года, благодаря появлению темы эндаунтов в антикризисных мерах, стали стремительно развиваться фонды целевого капитала в социальной сфере. В ходе большой законотворческой работы были сняты коллизии, которые существовали в законодательстве о благотворительности. Это, наконец, дало НКО право вступать в хозяйственное общество вместе с другими организациями, получать ценные бумаги в качестве актива фондов целевого капитала. В прошлом году у нас был сформирован целевой капитал, который сегодня составляет 97,6 млрд рублей. Очевидно, что эндаумент становится не только новым инструментом финансирования образования, культуры и социальной сферы, но и отличным партнером для бизнеса».
В рамках Кавказской инвестиционной выставки директор Департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Святослав Сорокин представил проект изменений в законодательство, которые позволят расширить возможности российских фондов целевых капиталов. Изменения предусматривают возможность принятия решений по использованию средств попечительским советом, расширение видов деятельности НКО-собственников целевого капитала, введение понятия «финансовый план». Период пополнения целевого капитала недвижимым имуществом предлагается расширить до 60 дней, а также НКО теперь могут не выводить полностью доход от использования целевого капитала для целей его реинвестирования.
Кавказская инвестиционная выставка – новая площадка для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России. Выставка проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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