Премией «За преданность детству» впервые награжден семейный дуэт Натальи и Дениса Кравченко

Премия «За преданность детству» учреждена Фондом всестороннего развития детей и молодежи «От винта!», действующим под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Цель ежегодной премии – отметить проекты, организации и персоны, деятельность которых направлена на поддержку и развитие молодого поколения. Появление премии стало результатом инициативы организаторов и юных участников фестиваля «От Винта!», которые решили таким образом выразить свою благодарность всем, кто поддерживает начатое фестивалем возрождение детского и молодёжного научно-технического творчества. Впервые Премия была вручена в 2011 году: её лауреатом стал Владимир Путин.

«Нашей премией мы выражаем признательность и рассказываем о тех людях и организациях, благодаря которым жизнь детей в России становится лучше, светлее, насыщеннее и перспективнее», — отметила руководитель фестиваля «От Винта!» Виктория Соболева.

В 2023 году премией «За преданность детству» впервые награжден семейный дуэт: Наталья Кравченко, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развития Кружкового движения Национальной технологической инициативы, и Денис Кравченко, депутат Государственной Думы ФС РФ, ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках XVII IМеждународного фестиваля молодёжного научно-технического творчества «От Винта!», который прошёл в Сочи с 26 по 29 апреля 2023 года.

«Для нас большая честь и большая ответственность в Год педагога и наставника получить премию, лауреатом которой в 2011 году стал наш президент Владимир Путин, а в разные годы ею были отмечены всем известные организации, проекты и персоны, внесшие огромный вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения. Мы будем считать эту премию «авансом», так как в ближайшие годы предстоит еще немало сделать для популяризации и развития инженерно-технологического образования в России. Эта задача крайне важна как для достижения технологического суверенитета нашей страны,так и, в целом, для развития инженерного мышления наших детей, - отметила Наталья Кравченко, - Мы видим, как руками и инженерными идеями юных созидателей уже сейчас создается будущее нашей страны и всего мира. Мы много работаем над тем, чтобы вернуть массовый интерес к инженерному делу, изобретательству, в целом, показать ценность формирования у детей инженерного мышления. Стараемся дать ребятам возможность соприкоснуться с новыми технологиями, поддержать интерес, развивать их таланты и способности. Это и развитие сетитехнологических кружковна базе школ и в системе допобразования, и выездные проектные школы, и моложёные конструкторские бюро в ссузах и вузах, командные инженерные соревнования, такие как Национальная технологическая олимпиада. Пусть далеко не все эти ребята выберут для себя профессию инженера, но все, кого коснулась атмосфера технического творчества, получат мощную основу инженерного мышления – мышления человека-творца, умеющего трактовать проблему как задачу и создавать алгоритм ее решения, какого бы типа или уровня сложности она ни была. Премия «За преданность детству» для нас знак того, что мы идем в верном направлении, а юному поколению все так же интересно искать, изобретать, создавать новое!».

На XVIII Международный фестиваль молодёжного научно-технического творчества «От Винта!» в Сочи приехали более 1000 участников из 80 регионов России и 31 страны мира. Эксперты выбрали лучшие проекты из более чем 550 изобретений и инноваций, представленных молодыми учеными. Самые активные и инициативные участники фестиваля награждены благодарностями и путёвками на отдых в лучших санаториях, детских лагерях и оздоровительных центрах России. Премия «За преданность детству» также была вручена главному конструктору АО «ГЛОНАСС» Михаилу Кораблёвуи директору Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова Елене Булуковой.

Церемонию награждения провели руководитель Фестиваля Виктория Соболева, министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько и руководитель управления конференций ТАСС Лариса Белоусова.

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