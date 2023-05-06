Нестандартные и рисковые: новые детективные экранизации на канале ТВЦ

Чтобы решить детективную или жизненную задачу, порой необходимо прибегнуть к нестандартным решениям, что, в свою очередь, приводит к совершенно неожиданным последствиям. Стоит ли игра свеч? Об этом – в новых детективных экранизациях «Тайна «Белой вороны» и «Загадка на двоих. Февральская сирень».

«Тайна «Белой вороны» - продолжение серии детективных расследований бывшего оперуполномоченного Максима Каратова и блогера Маши Смирновой. Новая экранизация снята по книге Анны и Сергея Литвиновых «Останься дома и стреляй». В главных ролях, как и прежде - Дарья Пармененкова и Павел Харланчук.

- В «Тайне «Белой вороны» Максим и Маша снова попадают в запутанную историю, но в этот раз журналистский интерес и интуиция Маши, как мне кажется, заведет ее дальше обычного расследования, - рассказывает Дарья. - История начинается с записи сюжета, связанного со сносом исторического здания. Во время съемки моя героиня случайно записывает компрометирующий разговор между мэром и бизнесменом. Вынужденная после этого скрываться, она подбрасывает камеру своему знакомому, но скоро узнает, что тот умер. Чувствуя вину, что, не желая того, подвергла его опасности и, не веря тому, что это несчастный случай, Маша вместе с Максимом начинает свое расследование. Из журналистки–блогера она переквалифицируется в пациентку клиники нервных болезней «Белая ворона». Но все окажется гораздо сложнее, и в какой-то момент Маша поймет, что ее жизни угрожает опасность…

Премьера «Тайны «Белой вороны» пройдет в пятницу, 12 мая. А в субботу, 13 мая, зрителей ждет премьера экранизации Людмилы Мартовой «Загадка на двоих. Февральская сирень». В главных ролях - Екатерина Рябова и Сергей Перегудов. Главная героиня Лёля одна воспитывает сына Максима. Мальчик много болеет, и врач предлагает нестандартное решение: взять подростку собаку, так как прогулки полезны для здоровья, а общение с четвероногим – для психики. Лёля берет для сына лабрадора и нанимает кинолога, чтобы он научил сына обращаться с собакой. Но на первом же занятии лабрадор находит в парке убитую девушку. Вскоре выясняется, что эта девушка связана с Лёлей, а место ее убийства – с прошлым кинолога…

- Лёля – простая русская женщина из бедной семьи, с трудным детством. Но, не смотря ни на что, ей удалось повернуть жизнь в правильное русло и добиться больших успехов. Ей все дается непросто, но она не теряет своего внутреннего света. Лёля - добрая, открытая, сильная и, пожалуй, очень одинокая. Она привыкла сама решать проблемы и принимать решения, в ней есть внутренний стержень. Но в глубине души ей, конечно, хочется настоящего женского счастья, которое она заслужила, - говорит о своей героине Екатерина Рябова. – Что касается нашего четвероного артиста, то нам очень повезло с Зевсом. Собаки - очень искренние, чуткие существа, и работать с ними – одно удовольствие. Думаю, он никого не оставит равнодушным!

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