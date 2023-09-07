Фонд Потанина принял участие в торжественном заседании Эндаумент-фонда Томского государственного университета

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева приняла участие в мероприятии, посвященном Международному дню благотворительности и 145-летию Томского государственного университета. Мероприятие прошло 5 сентября на территории ТГУ.

Фонд Потанина сотрудничает с Эндаумент-фондом ТГУ с 2012 года. Участники торжественного заседания отметили успешные результаты многолетнего сотрудничества, подвели итоги деятельности Эндаумент-фонда на сегодняшний день и обсудили планы на будущее.

Ректор Томского государственного университета и председатель попечительского совета Эндаумент-фонда ТГУ Эдуард Галажинский поблагодарил меценатов и отметил, что сформированы несколько новых программ, направленных на создание культурного пространства в регионах. Спикер выразил надежду на развитие совместных проектов, ведь общая задача сегодня – сформировать такую степень осознанности выпускников вуза, которая позволит брать на себя ответственность за развитие общества в целом. Университет – это язык будущих поколений. Вуз выпускает молодых людей, которым предстоит определять, какой вектор развития примет экономика страны, и вносит значительный вклад в воспитание этой ответственности.

Директор Эндаумент-фонда ТГУ Мария Булыгина отметила, что благотворительность стала неотъемлемой частью жизни современного общества. Спикер подчеркнула, что за 13 лет существования Эндаумент-фонда ТГУ удалось привлечь значительные средства на важные цели и сформировать различные целевые капиталы. Вуз стремится привлечь новых людей к работе Эндаумент-фонда: в прошлом году был создан инвестиционный комитет, в который вошли представители финансовой сферы, фондового рынка и налоговых органов. Также началось сотрудничество с управляющими компаниями по принципу диверсификации средств. В настоящее время ТГУ располагает четырьмя капиталами, которые размещены в трех управляющих компаниях.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Сегодня любой некоммерческой организации, будь то университет или учреждение культуры, требуется устойчивость и независимое финансирование, которое поможет оперативно решать текущие вопросы и уверенно смотреть в будущее. Целевой капитал – это инструмент для реализации такого рода задач. При этом развивать необходимо не только сам эндаумент-фонд, но и знания о роли целевого капитала. Для этого очень важно вкладываться в развитие людей, чем сегодня активно занимается ТГУ, и мы рады оказывать поддержку в этом направлении. Поздравляю Томский государственный университет с юбилеем, мы рады быть вашими партнерами».

Спикеры торжественного заседания обсудили важные вопросы развития фондов целевых капиталов в образовательной сфере, такие как привлечение новых заинтересованных лиц, работа с управляющими компаниями и увеличение количества целевых капиталов разной направленности. Специализированный Фонд управления целевым капиталом ТГУ был основан в 2010 году в рамках программы развития университета. Общий объем Эндаумент-фонда ТГУ составляет более 187 млн рублей.

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