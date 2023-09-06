ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ПРЕДСТАВИЛ ПЛАНЫ НА 152-Й СЕЗОН

Пермский театр оперы и балета провел презентацию планов на 152-й сезон. В 2023/24 зрителей ждут пять премьер, встреча с обновленным составом оперной и балетной трупп и сотрудничество с Пермской краевой музыкальной школой.

Диалог эпох и культур — таков сверхсюжет нового сезона Пермского театра оперы и балета. В поиске точек сопряжения современности и прошлого, традиции и новаторства каждая из премьер 2023/24 по-своему отвечает на вопрос, каким может быть музыкальный театр сегодня.

Пять премьер нового сезона поставлены по произведениям, принадлежащим искусству ХХ века — и демонстрирующим все его стилевое и жанровое разнообразие. Модернизм «Человеческого голоса» Франсиса Пуленка опирается на прочный фундамент многовековой традиции французской сцены. «Тоска» Джакомо Пуччини написана в 1900 году, но венчает собой столетнюю историю итальянской романтической оперы. Неоклассицизм «Похождений повесы» Игоря Стравинского укоренен в европейской культуре — и одновременно прочно связан с отечественным оперным театром от Глинки до Чайковского.

Балетный сезон 2023/24 пройдет под знаком возвращения в Пермь Алексея Мирошниченко: хореограф выпустит новую постановку «Ярославны» Бориса Тищенко, приуроченную к полувековому юбилею этого легендарного произведения, и представит обновленную версию одного из самых успешных спектаклей Пермского балета — «Золушки» Сергея Прокофьева. Шедевры из золотого фонда музыкального театра уже привычно соседствуют в афише 2023/24 с мировыми премьерами. «Человеческий голос» Франсиса Пуленка прозвучит в обрамлении пролога и эпилога, написанными специально по заказу Пермской оперы Владимиром Горлинским — композитор работает над созданием единого театрального и музыкального целого вместе с режиссером Дмитрием Волкостреловым и дирижером Владимиром Ткаченко.

Пермь продолжает притягивать на свою орбиту протагонистов российской музыкальной и драматической сцены: «Похождения повесы» станут оперным дебютом известного режиссера Андрея Прикотенко, «Тоской» театр начинает сотрудничество с дирижером Тимуром Зангиевым — именно вместе с ним выпустит свою первую постановку на большой сцене Федор Федотов. Премьеры 2023/24 подарят новые встречи и с героями спектаклей прошлых лет — дирижерами Федором Леднёвым и Артемом Абашевым, художницами Ларисой Ломакиной и Ольгой Шаишмелашвили.

Балетная труппа вступает в сезон 2023/24 в обновленном составе: на пермскую сцену возвращается премьер Георгий Еналдиев, еще одним премьером стал Иван Суродеев, который знаком зрителям по ярким выступлениям на Международном конкурсе артистов балета «Арабеск» в 2018 году. Кордебалет пополнили Богдан Холомей и Варвара Архипова. К оперной труппе с сезона 2023/24 присоединились сопрано Екатерина Проценко и бас Иван Щербатых.

Знаковым станет и стартующее в этом году сотрудничество Пермского театра оперы и балета и Пермской краевой музыкальной школы, которая после запуска будет единственным в России учебным заведением с возможностью комплексного обучения музыке одаренных детей. Театр и школа заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной деятельности и профессиональной подготовке, совместном развитии концертного, просветительского и творческого направлений.

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