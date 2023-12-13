Фонд Потанина провел экспертную встречу «Культура и спорт: как добиваться социальных изменений»

Встреча стала заключительным событием ежегодной конференции «Спорт и общество: эстафета лучших практик», которая в этом году прошла в 4 городах – Тюмени, Новосибирске, Санкт-Петербурге и завершилась 11 декабря в Москве.

Участие во встрече приняли ведущие специалисты музейных, спортивных и общественных организаций, обладающие опытом реализации музейных проектов, основой которых стали спортивные практики. Спикеры рассказали о междисциплинарных проектах, обсудили их социальные эффекты, проанализировали современные подходы и новые модели работы с аудиторией.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Наша “Эстафета лучших практик” проходила сразу в нескольких городах – Тюмени, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Ее участниками стали победители программ "Сила спорта" и “Музей без границ”, а также профессионалы, реализующие социально-спортивные проекты, опыт которых показывает, насколько взаимосвязаны темы культуры и спорта. Объединяясь, участники сообщества могут вместе находить нестандартные решения и внедрять неожиданные подходы в любом направлении, будь то культура, спорт или другие сферы. Фонд, в свою очередь, старается создавать для этого новые возможности, открывать площадки для дискуссий и обмена лучшими практиками».

Первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая отметила ценность многолетнего сотрудничества Фонда Потанина и Третьяковской галереи и рассказала о проекте, посвященном 100-летию московского спорта. Здание Новой Третьяковки расположено на месте советского стадиона «Торпедо», где проводился Первый всесоюзный праздник физкультуры и спорта. Художественная выставка, которая проходит здесь в рамках проекта, в очередной раз доказывает, что искусство и спорт тесно связаны друг с другом.

Заместитель директора по культурно-образовательной деятельности Российского этнографического музея Ирина Донина рассказала о проекте «Культура движения», реализуемом в рамках программы «Сила спорта» Фонда Потанина при участии Ассоциации этнографических музеев России и Ассоциации менеджеров культуры. Обращаясь к теме физической активности, этнографический музей изучает спорт в народных культурах и традиционные практики ведения активного образа жизни. Это способствует продвижению ЗОЖ в современном обществе через культурный диалог с экспертным сообществом и аудиторией.

Директор по развитию и внешним коммуникациям ФГБУ «Государственный Музей Спорта» Елена Медведева поделилась опытом создания современного спортивного музея с функциональным выставочным пространством. Музей спорта активно работает с молодежной аудиторией, запуская геймификацию и квестовые механики, организуя встречи с выдающимися спортсменами и спортивно-джазовые концерты. Также Елена отметила важность партнерств, которые дают возможность позиционировать музей не только как культурную институцию, но и как важный инструмент формирования общественного сознания.

Генеральный директор Выставочного центра «Музей «Динамо», коммерческий директор «ВТБ Арена» Наталья Малинова рассказала об особенностях музея, который открылся весной этого года в Москве. Основная задача проекта – рассказать аудитории не о футбольном клубе, а о столетней истории огромного спортивного сообщества, которое объединяет легендарный «Динамо». Создатели переняли опыт лучших мировых музеев, сделав акцент на мультимедийные технологии и работу с нейросетями. Специалисты активно сотрудничают с блогерами, создают коллаборации с фешн-индустрией, много внимания уделяют работе с молодым поколением.

Куратор публичной программы «На старт. Внимание. Марш!» к выставке «Лев Бородулин. Предугадать момент» Еврейского музея и центра толерантности Эльмира Минкина отметила, как соединение тем спорта и культуры открывает новые форматы общения с аудиторией. В рамках фотопроекта Еврейского музея были организованы лекции по истории фотографии, дискуссии с экспертами об изменении спорта сквозь призму искусства, кинопоказы, паблик-токи с обсуждением коллекционирования и даже тренировки на свежем воздухе.

Руководитель Отдела развития и реализации проектов ГМЗ «Царицыно» Юлия Семенова рассказала о переосмыслении содержания музейного объекта на примере плоггинга – забегов, совмещенных со сбором мусора, которые «Царицыно» проводит уже три года. Проект объединяет разные аудитории – приверженцев активного образа жизни, экоактивистов и музейное сообщество. Спортивная, культурная и одновременно экологичная инициатива приобрела колоссальный масштаб – к проекту подключаются индустриальные партнеры, поводятся просветительские мероприятия, организуются обучающие форматы для детей.

Заместитель директора по коммуникациям и продвижению, руководитель центра сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники» Юлия Журкина рассказала о том, как спортивно-культурный кластер соединяет спорт и активный досуг с современным искусством и исторической памятью. В «Лужниках» занимаются сохранением архитектурного наследия, проводят музыкальные фестивали и выставки, создают аудиоспектакли и интегрируют стрит-арт в спортивные объекты, вовлекая широкую аудиторию, с одной стороны, в любительский спорт, с другой – в новый культурный опыт.

Модератором экспертной встречи выступил спортивный журналист, главный редактор медиапортала «Быстрый центр», менеджер экскурсионного центра «Лужников» Алексей Лебедев.

Конференция «Спорт и общество: эстафета лучших практик» проходит в рамках программы Фонда Потанина «Сила спорта», призванной раскрыть потенциал любительского спорта как социального института, способного оказывать позитивное влияние на систему ценностей современного человека и улучшать качество жизни. В фокусе этого года – поддержка участников сообщества Фонда, объединение их опыта, выстраивание горизонтальных связей и сетевых партнерств с целью формирования площадки по обмену опытом и лучшими практиками в области социального спорта во взаимодействии с другими направлениями.