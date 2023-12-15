В Тюмени отремонтируют Дворец творчества и спорта «Пионер»

Управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта здания Дворца творчества и спорта «Пионер» на проезде Геологоразведчиков в Тюмени. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Решение об открытии в Тюмени Дома пионеров было принято городскими властями 25 декабря 1936 года. Первые спортивно-технические и художественные кружки для детей начинали работу в бывшем здании Клуба приказчиков. А в конце декабря 1958 года для них построили новое здание на улице Челюскинцев, где и по сей день располагается Дворец творчества и спорта «Пионер». Сегодня он объединяет несколько детских образовательных учреждений по разным адресам. В их числе – детский технопарк «Кванториум», который открылся в 2017 году в одном из зданий Дворца «Пионер» на проезде Геологоразведчиков, 6А. Здесь проведут капитальный ремонт.

Проект, одобренный региональной экспертизой, предполагает восстановление всех систем и сетей инженерно-технического обеспечения, также обновят или заменят элементы строительных конструкций.

Застройщик – ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». Проектировщик – ООО «Авис».