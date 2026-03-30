Онлайн-кинотеатр «КИОН» сообщает о начале съемок документального сериала «Спорт — вне политики?» — масштабного расследования с эксклюзивными материалами о громких пересечениях политики и спорта в истории страны. Ведущий проекта — бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Режиссерами выступят авторы документальных проектов Илья Новиков и Олег Шиловский. Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН».

В съемках также принимают участие: Вячеслав Фетисов — двукратный Олимпийский чемпион и капитан сборной СССР по хоккею; Владимир Сальников — четырёхкратный Олимпийский чемпион по плаванию; Борис Михайлов — двукратный Олимпийский чемпион и капитан сборной СССР по хоккею; Марина Транденкова — чемпионка мира по легкой атлетике; Владимир Гомельский — спортивный комментатор и историк баскетбола; а также ведущие историки, исследователи и специалисты в области спорта и медицины.

Специально для ведущего в образе частного детектива будет разработан виртуальный мир: рабочий кабинет середины 20 века, фотолаборатория, а также пространства, где работает эксперт.

Продюсерами проекта выступят Максим Филатов и Илья Бурец, работавшие в том числе над документальными проектами «КИОН» «АРТ — это Я», «Лодка» и «ANNA ASTI. Царица». Режиссеры сериала — Илья Новиков («Виктор Цой. Легенда о последнем герое») и Олег Шиловский («Лихая музыка атаки»).

«Мы говорим, с одной стороны, о бесспорных фактах, которые были — как бойкоты Олимпийских игр, — а с другой, пытаемся разобраться в причинах произошедшего. А причина у каждого своя, и правда у каждого своя, поэтому я бы, наверное, даже хотел, чтобы проект вызвал споры, и люди высказывали свое мнение. Мы как участники и создатели этого проекта высказываем свою позицию, основываясь на исторических фактах и пытаясь подобрать максимальное количество архивов. Всей съемочной группой проведена огромная работа, найдено большое количество бесценных материалов и документов. Когда смотришь на историю сквозь годы, она может преломляться абсолютно по-разному, и это нормально», — говорит ведущий Леонид Слуцкий.

Правда ли, что большой спорт независим от политики? За две серии футбольный тренер Леонид Слуцкий проведет масштабное расследование наиболее громких пересечений политики и спорта в истории нашей страны. Помогут ему в этом историки и очевидцы тех событий — известные спортсмены, капитаны сборных и победители Олимпийских игр. Зрителей ждет откровенный разговор о мире большого спорта, основанный на эксклюзивных архивных материалах, которые десятилетиями хранились под грифом «совершенно секретно».