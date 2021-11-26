Фондом им. Миклухо-Маклая провёл онлайн-конференцию между спикерами из Росиии и Тайваня

26 ноября 2021 года состоялась конференция между Россией и Тайванем, объединившая спикеров из Владивостока, Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и Тайбэя. Конференция была проведена в рамках международного проекта «Маяк российских достижений», приуроченного к Году науки и технологий в России.

Проект был представлен Фондом им. Миклухо-Маклая, миссией которого является поддержка экспедиций, научных исследований. Однако, в связи с трудностями перелетов между странами в настоящее время и проведения очных экспедиций и исследований, Фонд разработал экспедицию по последним российским достижениям, представленных на специально созданном сайте.

Путешествуя по сайту, вы сможете узнать о выдающихся достижениях россиян в различных областях, признанных не только в Росси, но и во всем мире.

«Маяк российских достижений» не только представляет успешные российские открытия, но и демонстрирует варианты сотрудничества в научной, культурной, гуманитарной и образовательной сферах.

В этой связи актуально проведение конференций, представляющих возможности ведущих вузов, которые имеют большой опыт работы с иностранными студентами. Данный диалог позволяет заложить основу для реализации совместных международных проектов.

По итогу конференции все зарегистрированные участники получили сертификат, а также информацию об образовательных учреждениях России, партнерах проекта, что позволяет каждому заинтересованному в получении российского образования выбрать наиболее интересное и подходящее направление.

Знакомьтесь с проектом на сайте https://bra.mikluho-maclay.ru .

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