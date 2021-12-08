«Маяк российских достижений» завершил свое путешествие в Камбодже

7 декабря в Камбодже завершился цикл онлайн-конференций в рамках международного проекта «Маяк российских достижений», приуроченного к Году науки и технологий в России.

«Маяк российских достижений» не только представляет успешные российские открытия, но и демонстрирует варианты сотрудничества в научной, культурной, гуманитарной, образовательной и бизнес-сферах, представляет ведущие высшие учебные заведения России и возможности изучения русского языка.

Рассказы о выдающихся российских научных достижениях в различных областях знаний представлены на сайте в текстовом, либо видеоформате и легко воспринимаются как на русском, так и английском языках. Путешествуя от одного достижения к другому, посетители больше узнают о России и потенциале сотрудничества в различных сферах.

Конференция, объединив спикеров из Российской академии наук, высших учебных заведений, а также общественных и государственных деятелей, позволила расширить контакты для развития проекта как в этом, так и в последующие годы, а также заложить основу для реализации совместных международных проектов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик открыл конференцию, выступив с приветственным словом и отметив символичность проведения проекта в год 65 годовщины установления российско-камбоджийских дипломатических отношений.

Сенг Мэнгхун, представляющий департамент международных отношений Камбоджи, отметил, что Россия привлекает студентов со всего мира и существование российского центра культуры и искусства в Пномпене содействует усилению двусторонних связей. Он также выразил надежду на укрепление международного диалога между Россией и Камбоджей.

На конференции спикеры обсудили перспективы сотрудничества в осуществлении совместных научных и образовательных проектов, а участники, благодаря выступлениям ведущих высших учебных заведений России, познакомились с возможностями обучения в России и преимуществами российского образования.

По итогу пяти конференций, проведенных в Малайзии, Индонезии, Тайване, Сингапуре и Камбодже, более 1500 человек получили сертификат участника, а также информацию о проекте, перспективах и возможностях сотрудничества.

Ознакомиться с проектом можно на сайте: https://bra.mikluho-maclay.ru .

Проект «Маяк российских достижений» реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Министерства просвещения РФ, МИД РФ, Посольств РФ, Россотрудничества, Центра изучения ЮТР ИВ РАН и Ассоциации исследователей ЮТР.

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