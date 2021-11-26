Фонд им. Миклухо-Маклая провёл международную онлайн-конференцию «Россия – Индонезия»

25 ноября 2021 года в рамках проекта «Маяк российских достижений» состоялась онлайн-конференция, объединившая Россию и Индонезию.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая, Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океании Института востоковедения РАН, Президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.

С российской стороны конференцию открыл Николай Миклухо-Маклай, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая. Он представил участникам международный проект «Маяк российских достижений», в рамках которого проходила конференция, и рассказал об экспедиции по последним российским достижениям, которую можно совершить, знакомясь с видео или статьями, представленными на специально созданном сайте.

В своем приветственном слове Людмила Воробьева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Индонезии, рассказала о дипломатических отношениях России и Индонезии. Людмила Георгиевна также отметила, что «Маяк российских достижений» станет ярким завершением Года науки и технологий в России, ближе познакомит нас и наших индонезийских партнеров с последними достижениями отечественной науки, что безусловно будет способствовать дальнейшему сближению наших стран и народов.

Фаузан Аль-Расид, старший редактор Russia Beyond (медиапроект независимой некоммерческой организации “ТВ-Новости” рассказал о партнерских отношениях России и Индонезии в различных направлениях, а также отметил, что образование является стратегическим направлением для сотрудничества между странами.

Виктория Викман, руководитель Русского дома в Джакарте, в своем обращении выразила уверенность, что цикл онлайн-мероприятий в рамках проекта, а также будущие встречи, позволят взглянуть на достижения России с другой стороны, найти возможные направления будущего сотрудничества представителей индонезийской молодежи со своими коллегами из России в самых разных сферах культурной, научной и гуманитарной жизни, углубить понимание современных тенденций развития российского общества, а также показать неоспоримые преимущества российского образования и русского языка в реалиях динамично развивающегося мира.

Антон Захаров, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения ЮВА, Австралии и Океании ИВ РАН, рассказал об истории отношений РФ и Индонезии, отметив, что будущее российско-индонезийских отношений кажется довольно перспективным, так как между двумя государствами нет разногласий, а двустороннее партнерство поможет обеим странам обеспечить свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Юрий Юренко, Ведущий специалист Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений Московского педагогического государственного университета, представил деятельность Факультета регионоведения МПГУ в рамках сотрудничества с университетом «Паджаджаран» (г. Бандунг, Индонезия).

Анна Володькина, заведующий сектором привлечения иностранных студентов, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), рассказала о возможностях поступления в Дальневосточный федеральный университет.

Сергей Зарянский, специалист Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга Уральского федерального университета, поведал о современных подходах УрФУ к образованию.

Илона Блохина, специалист Отдела организации приема иностранных граждан Санкт-Петербургского государственного университета, представила преимущества обучения в культурной столице России.

Представители Казанского федерального университета и Института дизайна и пространственных искусств рассказали об истории университета, возможностях обучения, а также о студенческой жизни КФУ.

Оксана Поцулан, начальник отдел рекрутинга иностранных студентов Томского государственного университета, рассказала участникам конференции об образовательных и исследовательских возможностях ведущего вуза региональной России.

Пале София Евгеньевна, к.и.н., научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, ученый секретарь Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, поделилась личным знакомством с Индонезией и продемонстрировала предметы культуры этой замечательной страны.

На конференции присутствовало более 120 человек, однако сертификаты участника и материалы конференции, включая информацию о ведущих вузах России, получат все зарегистрированные – более 500 человек. Мероприятие объединило не только Россию и Индонезию, но и представителей Папуа-Новой Гвинеи, Казахстана, Филиппин и других стран.

На этом проект не заканчивается.

Основа проекта – сайт, по которому вы путешествуете от открытия к открытию. https://bra.mikluho-maclay.ru

Проект «Маяк российских достижений» реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Министерства просвещения РФ, МИД РФ, Посольства РФ в Индонезии, Россотрудничества, Ассоциации исследователей ЮТР.

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