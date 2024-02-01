Форум «Новый вектор. Сибирь» стартовал в Белокурихе

В курортном городе Белокурихе Алтайского края 31 января стартовал форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь», организованный Союзом кинематографистов России, Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК) при поддержке Минкультуры Алтайского края и Президентского фонда культурных инициатив. В форуме участвует более 100 представителей киноиндустрии из 12 регионов России, а также Казахстана, Китая и Монголии.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем видеоприветствии участникам мероприятия рассказал о достижениях региона в сфере кинематографа:

«В Алтайском крае проводятся значимые мероприятия, направленные на развитие регионального кинематографа. У нас действует кинокомиссия, внедрена система рибейтов, реализуются образовательные проекты для начинающих кинематографистов и многое другое. На данный момент в регионе снято или находится в производстве 15 документальных проектов. Всё это реализовано благодаря поддержке Минкультуры России, Союза кинематографистов России, ФПРК, АПКиТ, за что выражаю признательность и благодарность», – отметил глава региона и пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.

Глава города Белокурихи Константин Базаров отметил, что региональное кино занимает особое место в культуре страны:

«Региональное кино – это то, что близко каждому из нас, потому что оно о нашей малой родине, о наших людях, о нашей стране. Оно объединяет всех, кому близки и дороги такие понятия, как любовь к родной земле, согласие и взаимопонимание всех, кто живет на ней. Отличительные качества кинематографа регионального – его честность и человечность. Оно становится настоящим документом эпохи, отражением её духа. Именно это и привлекает зрителей», – подчеркнул Базаров.