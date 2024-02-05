Кино России, Казахстана, КНР и Монголии обсудили на Алтае

На Конференции кинокомиссий Сибири, проведённой при поддержке Минкультуры России в рамках форума «Новый вектор. Сибирь», 2 февраля состоялся круглый стол на тему «Большой Алтай. Перспективы развития копродукционного кинопроизводства между Россией, Казахстаном, Китаем, Монголией».

Модератором встречи выступила журналист, продюсер, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина. Эксперты – представители органов власти и продюсеры – обсудили перспективы развития совместных кинематографических проектов.

Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров отметил, что Алтай – это уникальная территория, которая, с одной стороны, имеет административные границы (между Алтайским краем и Республикой Алтай), с другой – трансгранична. Он подчеркнул, что понятие «Большой Алтай» возникло не сегодня.

«Есть четыре граничащих между собой государства: Китай, Монголия, Казахстан и Россия. Со стороны России приграничными регионами являются Алтайский край и Республика Алтай. В последние 20 лет идет активная работа по интеграции территорий этих четырех государств. В 2003 г. в Барнауле был подписан договор о создании Международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай", в просторечье – "Большой Алтай". С тех пор формируются концепции и планы совместных мероприятий. В первую очередь, это экономическое сотрудничество, инфраструктурные проекты, развитие туризма. Есть и серьезная повестка в сфере культуры, спорта и туризма», – рассказал представитель ведомства.

Айдар Омаров, вице-президент по производству киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова, в своем онлайн-обращении рассказал о совместных проектах Казахстана и России. Он уточнил, что в этом году в Казахстане ожидается два больших кинофестиваля – «Евразия» и фестиваль имени Шакена Айманова. Что касается совместного производства, то на «Казахфильм» периодически обращаются продюсеры из России с предложением реализовать копродукционные проекты. Из последних – это сказка с участием России, Таджикистана, Узбекистана, проект дока о космодроме «Байконур».

«В конце прошлого года у “Казахфильма” проходила встреча с Министерством культуры Республики Саха, по итогам которой был подписан меморандум о сотрудничестве в части производства фильмов», – добавил Омаров.

Спикер также рассказал о специфике регулирования отрасли государством. По его словам, с сентября 2023 г. в Казахстане Министерство культуры объединено с Министерством информации. По его словам, в последнее время государство активнее вкладывает средства в кинопроизводство, в результате доля казахских фильмов на рынке выросла до 50 %. Также Омаров уточнил, что в Казахстане на данный момент действует 105 кинотеатров, 67 компаний – производителей фильмов. Основной жанр, в котором снимают частные продюсеры, – комедии.

Опытом сотрудничества с Россией в сфере кино поделился Канат Торебай, ответственный секретарь Союза кинематографистов Казахстана, заслуженный деятель Республики Казахстан, кинопродюсер. В онлайн-обращении он отметил, что у республики есть совместные проекты с санкт-петербургской студией «Невафильм», каскадеры из Казахстана часто участвуют в российских проектах, особенно в сценах с конными трюками. Среди фильмов с участием кинематографистов из Казахстана спикер назвал киноленты «Тобол», «Орда» и др.

Дмитрий Кормилицин, заместитель генерального директора, соучредитель компании «РК МЕДИА», отметил, что его компания работает с медиа-проектами Китая с 2015 года. Один из совместных проектов – фильм «Как я стал русским». По его словам, в 2023 г. сборы китайского кино в прокате составили почти 55 млрд юаней (примерено 691 млрд руб.), при этом российский рынок составил около 6 % от китайского. В КНР национальное кино составляет 84 % рынка, потому что выстроена поддержка отрасли на государственном уровне. Фильмы, выходящие в статусе копродукции, также считаются произведенными в КНР. Бюджеты кассовых фильмов составляют около 1,5 млрд юаней.

Продюсер Родион Павлючик также поделился своим опытом работы с китайскими кинематографистами и охарактеризовал кинорынк КНР. Он рассказал, что в Китае гораздо больше развиты платные платформы, чем в России. Они существуют не просто в рамках страны, а даже в рамках крупных городов. Есть, например, местное платное шанхайское телевидение. И этого достаточно для окупаемости. У таких платформ количество подписчиков может измеряться десятками миллионов человек. Контент в Китае очень дорогой. Специалисты высокого класса оплачиваются в десятки раз дороже, чем в России, и российской платформе регионального масштаба не потянуть производство в Китае. Приличный фильм будет стоить много миллионов долларов. Например, топовые актеры получают по 20-30 млн долларов за участие в проекте.

С другой стороны, российские кинематографисты могут снять фильм в Китае, выглядящий по-западному, что местным авторам самим не всегда удается сделать, и это будет стоить гораздо дешевле. В погоне за контентом, за новыми историями, чтобы не копировать что есть, китайцы иногда готовы «привозить» историю в Россию. Фильм с бюджетом до 1 млн долларов проходит на китайское платное телевидение. Для нас такой бюджет очень неплохой, если речь идет о качественном ТВ-контенте.

По мнению Павлючика, сложности заключаются в том, что западному игроку невозможно выйти на китайский рынок со своим продуктом, даже если он открывает киностудию в Китае, что не запрещено. Но снимать кино он не может и прокатное удостоверение не получит. То есть фильм будет считаться иностранным и будет подпадать под протекционные квоты для зарубежного кино, даже если снят полностью в Китае с китайскими актерами.

Единственный путь – это работа под заказ либо копродукция. Нужно искать китайского партнера, который будет пробивать фильм как копродукцию двух стран.

Дмитрий Кормилицин в подтверждение слов Родиона Павлючика привел в пример опыт компании «Централ Партнершип». Недавно у них вышел фильм «Ненормальные», который снимался в Китае. Они хотели реализовать копродукционный проект, но китайские партнеры предложили переписать фильм полностью под китайский рынок, от чего наши продюсеры отказались. Снимали своими силами. Фильм обошелся втрое дороже, чем если бы они сняли его в России, так как нанимали китайских специалистов. Сеттинг был китайский.

«Чтобы запустить копродукцию с Китаем, нужно удовлетворять их запросам, подстраивать историю под китайский менталитет. Пока из наших крупных игроков на это никто идти не готов, но есть предпосылки, чтобы эту тенденцию изменить», – считает спикер.

Лили Шерозия, главный продюсер платформы «Смотрим», также поделилась своим опытом покупки контента из стран Азии.

«Мы купили себе на платформу казахское кино, полный метр. Ценности у нас общие, главное – найти точки соприкосновения и новые идеи, которые можно реализовать. Мы рассматривали китайские и корейские сериалы, но в китайских сериалах очень много местного колорита, хотя все сняты на очень интересные и актуальные темы, много приключенческих сериалов. В отличие от них корейское кино сильно ориентировано на эскпорт, благодаря чему они больше понятны и доступны для аудитории за пределами азиатского рынка. Будем продавать и следить за реакцией зрителя», – отметила спикер.

Родион Павлючик добавил, что Южная Корея «зашла» в Монголию, где оснастила местную студию по последнему слову техники: и съемочной, и осветительной аппаратурой. Он подчеркнул, что некоторое кинооборудование до Иркутска и Улан-Удэ ближе и дешевле доставить из Монголии, чем с территории нашей страны.

Директор по коммуникациям «Триикс Медиа» Светослав Жаданов рассказал, что у компании есть опыт работы в странах Африки, на Ближнем Востоке. «В частности, в Сирии мы сняли фильм "Небо" о российском летчике, Герое России Олеге Пешкове. Огромную поддержку мы получили со стороны Министерства обороны России. Сирийская сторона оказывала содействие на уровне обеспечения безопасности. Были у нас съемки и в Таджикистане. Планируем развивать сотрудничество с Узбекистаном», – поделился спикер своими планами.

Андрей Апостолов, главный редактор «Ленфильма», рассказал про опыт копродукции киностудии. По его словам, у компании есть в производстве копродукционный проект в Армении, частично отснят блок съемок. Разрабатывается совместный проект с Узбекистаном. Андрей Апостолов считает, что российским производителям фильмов глобально не хватает информации о том, что происходит с индустрией кино на постсоветском пространстве, у наших ближайших соседей.

«Точек, где можно активно коммуницировать, очень мало, – обозначил проблему спикер. – Интересно было бы за счет таких деловых площадок и форумов прощупать почву и выявить какую-то направленность различных кинематографий, потому что, например, Кыргызстан идет по пути авторского кино, которое выходит на международный рынок, Азербайджан идет по похожему пути, Казахстан удачно работает в комедии и сериалах. В каждой стране своя специфика, которую желательно изучить».

Конференция кинокомиссий Сибири, организованная ПЦ «Мувистарт» при поддержке Минкультуры России, прошла в рамках форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» с 31 января по 3 февраля в Белокурихе.

Организаторами форума выступили Союз кинематографистов России, Фонд поддержки регионального кинематографа, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Алтайского края, Министерства культуры Алтайского края, АНО «Кинокомиссия Алтай».

Партнеры – Ассоциация продюсеров кино и ТВ (АПКиТ), сеть санаториев «Курорт Белокуриха», «Катунь 24», «МК на Алтае», «Кинобизнес сегодня», Cinemaplex, MovieStart.

Фото – Евгений ТОР