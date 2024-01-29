На Сахалине построят филиал Российского этнографического музея

Новый музей с современным выставочным пространством и мультимедийным оборудованием построят на улице Есенина в Южно-Сахалинске. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Музейный комплекс создается как филиал ФГБУК «Российский этнографический музей» и будет служить для экспонирования подлинных предметов из его фондов, а также организации выставок из других музеев и учреждений культуры России. В экспозиции будут представлены материалы, раскрывающие роль России в сохранении культуры и языков коренных малочисленных народов, а также уникальные артефакты, обнаруженные в разное время на Сахалине и близлежащих островах и отражающие традиции и быт населения региона конца IX – начала XX веков», – рассказала директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Общая площадь здания музея составит 3529,9 квадратных метра. В нем будет четыре надземных и один подземный этаж. Наряду с экспозиционными площадками музейный комплекс включает кинозал-лекторий, а также зоны кафе и иные общественные пространства и административно-служебные помещения. В музее также планируется создать условия для хранения и оцифровки памятников этнокультурного наследия.

«На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство, в том числе устройство покрытий проектируемых проездов из асфальтобетона и тротуаров из брусчатки», – уточняет представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Анна Пьянкова.

В проектных решениях также обеспечены условия беспрепятственного перемещения по территории музейного комплекса маломобильных посетителей.

«По контракту планируется провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию, выполнить полный комплекс работ по строительству объекта, а также оснастить музей технологическим оборудованием. Завершить строительство комплекса с экспозиционно-выставочной зоной в Южно-Сахалинске планируется в 2025 году», – сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Заказчик – Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик – АО «Сахалин-инжиниринг».