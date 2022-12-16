Фотография Дантеса, убившего Пушкина на дуэли, ушла «с молотка» за 340 000 рублей

13 декабря Аукционный дом «Литфонд» совместно с Центром Визуальной Культуры Béton провели первый совместный аукцион «Фотография второй половины XIX — начала XXI века», на котором представили более 230 редких фотографий. Многие лоты многократно выросли в цене к финалу торгов.

Самым дорогим стал фотопортрет Жоржа Дантеса, выполненный в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, в 1865 году. Автор снимка - прославившийся изобретением визитных карточек и разбогатевший на их изготовлении Андре Дисдери, у которого свои портреты заказывал и император Наполеон III.

О французе Дантесе, как правило, знают, только то, что он смертельно ранил Пушкина. Однако биография иностранца оказалась весьма неоднозначной. Он мечтал сделать военную карьеру в России и вполне в этом преуспевал до известных событий. О нем ходили самые разные слухи – от тесных связей с сестрой Натальи Гончаровой, на которой он впоследствии был женат и от этого брака осталось четверо детей, до нетрадиционных отношений с усыновившим его в 24 года бароном Луи фон Геккерном.

Роковая дуэль 1837 года вынудила Дантеса покинуть Россию, но не помешала сделать ему политическую карьеру во Франции. Ставка за исторический снимок пушкинской эпохи с первоначальной цены 95 000 рублей поднялась до 340 000 рублей

Эксцентричные фотоснимки агитбригады

Музейным значением обладает серия кадров с театральными постановками из собрания основателя знаменитой агитбригады «синеблузников» Бориса Южанина. В том числе – снимок «Инсценировка «Октябрята» в исполнении ударной группы «Синей блузы» (Москва, 1928 г.) с его карандашными пометками на оборотной стороне. Костюмы для постановки были выполнены по эскизам театральной художницы Нины Айзенберг. При старте 17 000 рублей ставка за фото составила 240 000 рублей.

Коллекционный интерес представляет фотоотпечаток из собрания Южанина «Эксцентрический танец» Московского театра современной буффонады 1927 года, на котором запечатлена одна из актрис эстрадно-водевильной группы «Синяя блуза» Н.И. Бейнар, игриво позирующая с зонтиком. При стартовой ставке в 12 000 рублей фотография ушла с молотка за 120 000 рублей. В аналогичный номинал оценили коллекционеры фото-макет труппы «Синяя блуза» для обложки журнала «Синяя блуза. № 76» (Москва, 1928 г.), сделанный для кинохроники «Совкино». На оборотной стороне снимка имеются редакторские правки и штамп.

Также большое внимание участников торгов вызвал снимок с фотомонтажом «Базовая группа «Синей блузы» в постановке «Моряки» (Москва, 1928 г.) со штампом на обороте штамп: «Фотограф-корреспондент В. Усов». Фоторабота покинула аукцион з 90 000 рублей при первоначальной цене 18 000 рублей.

Фотовинтаж в лицах

Среди проданных лотов также оказались побывавший на выставках в Канаде и Бельгии пикториальный снимок начала 20 века «Детские забавы» Николая Андреева – продан за 110 000 рублей и «портрет в образе» Владислава Мамышева-Монро из серии «Всякая страсть слепа и безумна» Валерия Кацубы – ушел с молотка за 55 000 рублей. Еще одно фото из этой серии можно увидеть сейчас в ГЭС-2 на выставке «Настройки 3».

Интересна и фотография Феликса и Ирины Юсуповых (1965 г.) со штампом информационного агентства на обороте. Феликс Феликсович Юсупов (1887-1967 гг.) — русский аристократ и мемуарист, последний из князей Юсуповых. Участвовал в убийстве Григория Распутина. Ирина Александровна Романова (1895-1970 г.) — княжна императорской крови, в замужестве — княгиня Юсупова. Мемориальный фотокадр продан за 16 000 рублей.

В каталоге аукциона множество фотографий с автографами известных деятелей искусства и культуры. В частности, был выставлен лот из двух фотографий работ театрального фотографа Бориса Фабисовича (1930-1940-е гг.): фотопортрет Константина Станиславского и портрет Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Причем, на левом поле фотографии Станиславского оставлен автограф культового режиссера. А в левом нижнем углу портрета Немировича-Данченко имеется владельческая подпись. Оба снимка проданы за 18 000 рублей.

Украшением аукциона стала и одна из самых известных фотографий советского фотографа Анатолия Болдина «Ритм труда» (1957 г.), которая признана своего рода эмблемой трудового подвига. Свидетельством тому стала главная премия, которую получил снимок на первом же фотоконкурсе в 1958 году. Тогда же фото было опубликовано в популярном журнале «Советское фото». Символичный кадр трудового подвига ушел с молотка за 17 000 рублей.

Более чем в пять раз выросла ставка за любительский снимок «У Кремлевской стены», сделанный научным сотрудником Государственного института музыкальной науки Петра Зимина (Москва, 1961г.). Фото было выставлено на торги в авторском оформлении на паспарту и продано за 11 000 рублей.

Комментируя замысел и лоты прошедших торгов, генеральный директор Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров выразил надежду, что успехи этих торгов помогут привлечь больше коллекционеров, заинтересованных в формировании уникальных коллекций русской фотографии и проложат путь к серии новых тематических фотоаукционов.

Параллельно с аукционом в центре визуальной культуры Béton прошел вернисаж выставки «Любовь и эпохи перемен» Валеры и Наташи Черкашиных, которая начнет свою работу для публики 16 декабря. На выставке можно увидеть работы художников и фотографов, отразивших в своем творчестве ключевые события последних десятилетий, начиная с Перестройки: «Конец эпохи», «Миражи СССР», «Миражи империй» и другие.

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