Новый год на ТВЦ: все самое лучшее и любимое

ТВ Центр порадует телезрителей лучшими моментами новогодних программ прошлых лет: «Обыкновенное чудо», «Шансон! Шансон! Шансон!», «Зимняя сказка», «Только для своих», «Добрый вечер, Москва!», «Самый лучший Новый год», «Новый год в прямом эфире», «Новый год и Все! Все! Все!».

Музыкальные и праздничные концерты канала всегда отличались особой душевностью и настроением. И в эту новогоднюю ночь, сразу после обращения президента РФ В.В.Путина, зрителей ждет встреча с Ларисой Долиной, Любовь Успенской, Сергеем Мазаевым, «Иванушками Интернешнл», «НА-НА», Михаилом Шуфутинским, Димой Биланом, Валерием Сюткиным, Глюкозой, Стасом Михайловым, Лолитой, «Самоцветами» и др. в программе «Новый год: лучшее!».

1 января встречаемся в «Приюте комедиантов» с праздничной темой «Новый год - и точка!». Гости программы поделятся своими новогодними историями: Валерий Сюткин, Нонна Гришаева, Даниил Крамер, Сергей Филин, Ольга Прокофьева, Владимир Маркин, Гедиминас Таранда, Наталия Быстрова. Ведущие программы: Екатерина Уфимцева и Алексей Кортнев. А 7 января – уже традиционный концерт «Марка №1». Ведущие – Вячеслав Манучаров и Елена Максимова. А своими выступлениями порадуют Сергей Лазарев, Алсу, Родион Газманов, Влад Соколовский, Алексей Воробьев, Евгений Кунгуров, Земляне, Таисия Повалий и многие другие.

Встреча с любимыми артистами, любимые песни, любимый канал и любимые люди рядом – вот секрет счастливой встречи нового 2023 года! До встречи на экранах!

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