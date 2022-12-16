Одноклассники и фонд «Гольфстрим» запустили новогодние пользовательские рамки в честь проекта «Искусство быть»

Новогодние рамки для аватаров проекта фонда «Гольфстрим» — «Искусство быть» появились в социальной сети Одноклассники. Специально для инклюзивного проекта благотворительного фонда «Гольфстрим» — «Искусство быть» ОК создали три новогодние тематические рамки, которые уже сейчас доступны всем пользователям соцсети. Новогодние пользовательские рамки символизируют инклюзивный выставочный проект, дизайном пользовательских рамок занимались специалисты из ОК.

«Более одиннадцати лет фонд «Гольфстрим» занимается инклюзивной культурой в стране. Мы работаем во многих регионах Российской Федерации. Для нас инклюзия – естественный процесс взаимодействия всех людей. Сотрудничество с ОК в рамках проекта «Искусство быть» — еще одно проявление инклюзии, когда стать ближе к проекту может каждый», — заметила Марина Зубова, президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим».

Стоит отметить, что в этом году фондом «Гольфстрим» реализуется уже третий цикл проекта под названием «Искусство быть: запредельно близко» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Инклюзивная выставка этого сезона доступна для жителей и гостей Владимира в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, МЦ «Палаты» и Центре современной культуры «Флигель» до 22 января.

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