Фудхолл галереи «Чкалов» пополнили известные концепции итальянской и паназиатской кухонь

Гастрономическое предложение галереи «Чкалов» в Басманном районе продолжает наполняться модными концепциями. Новыми резидентами стали Pizza & Pasta by La Bottega Siciliana, корнер итальянской кухни, представляющий собой эталон сицилийской гастрономии, и корнер паназиатской кухни Pan-Asia by GUTAI, предлагающий современные интерпретации блюд восточной кухни.

Pizza & Pasta by La Bottega Siciliana предоставит посетителям возможность ощутить на вкус атмосферу Италии. В меню корнера будут представлены как традиционные, так и авторские блюда, включая аутентичные сицилийские кулинарные шедевры, разработанные высококвалифицированной командой ресторана. Бренд-шеф La Bottega Siciliana, Нино Грациано, обладатель двух звёзд Michelin, воплощает в своих творениях многовековые традиции итальянской кухни, акцентируя внимание не только на вкусовых качествах блюд, но и на их эстетическом оформлении. Такой подход позволит гостям получить не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие.

Pan-Asia by GUTAI — это ресторан, предлагающий блюда паназиатской кухни, объединяющие кулинарные традиции Японии, Китая, Кореи и Таиланда. Фьюжн-подход является ключевой особенностью этого заведения. В меню представлены блюда, сочетающие элементы разных азиатских кухонь, а иногда и неазиатских традиций. Шеф-повар ресторана разрабатывает меню с учётом сезонных продуктов и добавляет креативные элементы. Разнообразие меню поражает: здесь представлены закуски, супы, горячие блюда и десерты. В ассортименте можно найти такие блюда, как поке с лососем и авокадо, тако с крабом, рамен с уткой по-пекински и роллы с тунцом, эдамаме, битые огурцы, севиче из тунца.

В число резидентов фудхолла галереи «Чкалов» уже вошли зарекомендовавшие себя сетевые бренды, известные рестораторы, а также представители новых гастрономических трендов. Так, среди арендаторов – корнер Kamel Smash Burger с авторской концепцией smash-бургеров, корнер мексиканской кухни от основателей известного проекта Veladora, корнер домашней грузинской кухни, основанной на старинных семейных рецептах, от известного оператора «Грузины здесь» и др.

Всего пространство фудхолла объединит 13 гастрономических концепций мира, среди которых кофе и выпечка, бургеры и сэндвичи, грузинская, мексиканская, паназиатская и средиземноморская кухни, итальянская паста и пицца, а также бар. Для оформления каждого корнера использован индивидуальный дизайн-код, отделочные материалы подобраны с учетом ассоциаций и образов, связанных с определенным культурным и гастрономическим направлением. Например, шлифованная нержавеющая сталь применяется для корнеров, в меню которых есть суши. В отделке заведений грузинской кухни используется оригинальная глиняная плитка, напоминающая гостям о квеври и традициях грузинского виноделия, а золото в отделке корнера Veladora создает ассоциации с историко-культурным наследием Мексики.

