Юлия Исаева ДНКОМ: системность против хаоса в предпринимательстве

Интервью с Юлией Исаевой — предпринимателем, собственником и коммерческим директором лаборатории ДНКОМ о взрослении бизнеса, системности и поддержке предпринимателей в новой реальности.

— Юлия, вы более 17 лет в бизнесе. С чего, на ваш взгляд, начинается настоящий предпринимательский путь?

— С внутренней позиции. Не с идеи, не с инвестиций и даже не с команды. Бизнес начинается с ответа на вопрос: готов ли я каждый день нести ответственность за результат. Потому что предпринимательство — это не про красивую свободу. Это про ежедневный выбор: действовать, когда страшно, принимать решения в условиях неопределенности и продолжать движение, когда хочется остановиться. И сегодня особенно важно не откладывать старт. Мир сильно ускорился. Выигрывают не самые идеальные, а самые решительные и настойчивые.

— Вы прошли путь от небольшого проекта до крупной федеральной сети. Как вы описываете этот рост?

— Это классическая эволюция — от малого бизнеса к системной компании. Мы начинали с небольшого проекта: сами выстраивали процессы, работали с первыми клиентами, проверяли гипотезы. Сегодня это более 180 медицинских офисов, франчайзинговая сеть и сильный бренд. Но главное — это системность, которая выстраивается годами.

Мы не перепрыгивали этапы. Мы шли шаг за шагом, понимая, что строим не просто бизнес, а модель, которую можно масштабировать без потери качества.

— Как меняется мышление предпринимателя на этом пути?

— Это всегда внутренняя трансформация.

Малый бизнес — это почти ремесло. Ты все делаешь сам : общаешься с клиентами, контролируешь каждую деталь, формируешь принципы. И здесь есть иллюзия контроля — кажется, что, если ты всё делаешь сам, значит рост бизнеса неизбежен. Но именно это и может ограничивать рост.

— Если разобрать по этапам: малый, средний и крупный бизнес — в чем их ключевые отличия?

— Это действительно три разных мира.

Малый бизнес — про выживание и гибкость.Здесь важно найти свою нишу, быстро тестировать идеи, считать деньги буквально ежедневно и быть очень близко к клиенту.

— про выживание и гибкость.Здесь важно найти свою нишу, быстро тестировать идеи, считать деньги буквально ежедневно и быть очень близко к клиенту. Средний бизнес — про систематизацию. Появляются команды, KPI, процессы. Здесь уже важно не просто зарабатывать, а управлять эффективностью.

— про систематизацию. Появляются команды, KPI, процессы. Здесь уже важно не просто зарабатывать, а управлять эффективностью. Крупный бизнес — это стратегия и масштаб.Собственник работает через партнерства, коллаборации, инновации, масштабирование.

— Какие ключевые действия важны на каждом этапе?

— Я бы сказала, это даже не действия, а точки, где нельзя ошибиться.

На старте — не влюбляться в идею, а проверять её рынком. Действовать быстро и не ждать идеальных условий. На этапе роста — выстраивать систему: финансы, управление, команда. Необходимо учиться делегировать и контролировать. На этапе масштаба — думать стратегически, инвестировать в бренд и развивать сильную команду.

— Вы построили бизнес вместе с супругом. В чем секрет такого партнерства?

— В доверии и четком разделении ролей. Мы не дублируем друг друга — мы усиливаем.Это очень важный момент. За 17 лет были разные этапы, но ключевое — умение договариваться и не переносить рабочие вопросы в личную жизнь.

— Сегодня ДНКОМ активно развивает франчайзинг. Почему для вас это важно?

— Потому что мы сами когда-то начинали. И хорошо понимаем, насколько сложно стартовать, особенно в медицинской сфере, где высокий уровень ответственности и доверия.

Франчайзинг для нас — это не просто инструмент роста. Это философия поддержки предпринимателей.

Мы создали модель, которая дает:— готовые бизнес-процессы— операционную систему — обучение и сопровождение — маркетинговую поддержку. Но самое главное — снижение рисков.

Предпринимателю не нужно идти вслепую. Он может опереться на систему, которая уже доказала свою эффективность. И для меня это очень личная история — помогать другим расти.

— Какие ошибки предприниматели совершают чаще всего?

— Ошибки, по сути, одинаковые — меняется только масштаб.

На старте — иллюзии и отсутствие финансового планирования. На этапе роста — проблемы с делегированием и хаос в управлении.На этапе масштабирования — слабая команда и потеря контроля качества.

И есть еще одна тихая ошибка — откладывание решений. Она не всегда заметна сразу, но именно она чаще всего тормозит рост.

— Как действовать в кризис?

— Спокойно и быстро. Кризис всегда обнажает слабые места — и это, на самом деле, возможность.

Важно:

жестко контролировать финансы;

быстро принимать решения;

сохранять ключевых людей;

искать новые точки роста.

Кризис — это не про ожидание. Это про скорость адаптации и поиск новых возможностей.

— Как собрать и удержать сильную команду?

— С пониманием, что команда — это фундамент. Важно нанимать не только с опытом, но и с сопоставимыми ценностями.Четко формулировать ожидания, давать возможность расти.

А удержание — это про среду: прозрачная мотивация, доверие, уважение и смысл. Люди остаются там, где они чувствуют свою значимость.

— Вы работаете как бизнес-коуч. Что сегодня больше всего мешает предпринимателям?

— Внутренние ограничения. Страх ошибиться, страх сделать неидеально, страх потерять. Но сейчас не время для идеальности. Сейчас время для гибкости и вовремя принятых решений.

— И напоследок: какой главный совет вы бы дали предпринимателям?

— Действуйте! Не откладывайте ни решения, ни системность, ни рост.

Если у вас малый бизнес — усиливайте основу. Если средний — наводите порядок. Если крупный — масштабируйтесь через людей и стратегию. И помните: сильный бизнес — это не случайность. Это результат ежедневных, взвешенных и своевременных решений.