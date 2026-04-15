Выставка Дани Пирогова «Свет идёт из-под земли» открылась в Москве

Пирогов бросает вызов традиционному восприятию выставочного пространства, переосмысливая пути зрителя и вовлекая его в интерактивную игру. Подиумы и зоны для просмотра работ меняются местами, а кульминацией становится рукотворная пещера-оболочка из кальки, служащая порталом в настоящую пещеру Нижегородской области.

Центральная тема проекта — погружение в подземные миры и исследование состояний, порождённых неизвестным и таинственным. Художник обращается к хтоническим мотивам, умело балансируя между узнаваемыми формами и абстракцией. Проходя через этот опыт, зритель сталкивается с тьмой и собственными тенями, прежде чем обнаружить свет, который проступает в работах как результат этого пути.

В отличие от предыдущих работ, где фанера служила материалом для скульптур и инсталляций, здесь она становится холстом. Пирогов использует кисти, акриловые маркеры и металлические щётки для создания графических изображений. Метод процарапывания подчёркивает слоистость, отсылая к земной структуре. Серия «Землеродные» населена фантастическими подземными существами, а «Откровения» — силуэтами птиц, знакового образа в творчестве Пирогова.

Интерес к теме подземелий зародился у художника в 2023 году во время резиденции в галерее FUTURO, когда он исследовал пещеры Нижегородской области. Регион стал источником вдохновения для многих его работ, включая текущий проект. Выставка логически продолжает предыдущие исследования Пирогова: «Дикое подземное» (галерея «Триумф», 2025) затрагивало тему первородного хаоса, а инсталляция «Подкоп» (ГЭС-2, 2025-2026) изображала монстров, прорывающих стены.

На выставке «Свет идёт из-под земли» сохраняется контраст между упорядоченностью галереи и хаотичными, инородными структурами. Однако здесь персонажи Пирогова утрачивают агрессию, а темнота превращается в путь к едва уловимому свету, символизирующему познание непознанного.

Даня Пирогов — художник и архитектор (1996 г.р.), живёт и работает в Нижнем Новгороде и Москве. В своей практике работает с инсталляцией, графикой и ленд-артом. В своих работах использует бетон, фанеру, кальку, картон, землю, выстраивая взаимосвязи между утилитарным и сакральным, временным и вневременным, мифологическим и реальным. Лауреат премии Собака ТОП-50 (Нижний Новгород, 2025). Участник ярмарок Cosmoscow, Blazar, Port Art Fair, Контур, Обертон. Участник Международной биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде (2025), выставки «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах» в Доме культуры «ГЭС-2» (2025-2026). Участник арт-резиденций «Выкса» (г.Выкса), «Сияние» (г.Апатиты), «Hideout» (г.Санкт-Петербург), FUTURO (Сеть Нижегородских арт-резиденций).