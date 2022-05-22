Галерея А3 открывает выставку «Pro.Молодость»

30 мая 2022 года Галерея А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку «Pro.Молодость». Выставочный проект объединит ярких молодых скульпторов, живописцев, графиков и фотографов России, работающих в разных жанрах и направлениях.

Молодость остается для каждого светом, сияющим сквозь года. Именно в молодости перед человеком открыты все дороги и возможности. Это время перемен и начала насыщенного пути. Веками люди пытались увековечить яркие мгновения своей жизни. Таким механизмом и выступает искусство, через призму которого участники выставочного проекта представят свое видение преображения самого ценного жизненного этапа – молодости.

Юность как абсолютное благо и бескрайнее поле возможностей, сегодня активно постулируется культурой. Выставка под названием «Pro.Молодость» призвана приоткрыть завесу светлого юного прошлого или потрясающего неуловимого настоящего. Каждый посетитель сможет найти себя в представленных работах художников, ведь автор создает символ, смысл которому придает зритель.

Целью выставочного проекта выступает оказание поддержки талантливым современным авторам — предоставление художникам выставочного пространства для эффективного продвижения собственного творчества.

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