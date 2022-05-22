МакSим даст долгожданный концерт после длительного перерыва

Певица МакSим, которая с июня 2021 года боролась с тяжёлой болезнью и вместе с врачами одержала победу над ней, возвращается к активной творческой деятельности. 17 июня 2022 года, спустя почти год молчания, она даст сольный концерт, который станет радостным событием для всех поклонников МакSим и её творчества.

Лето 2021 года выдалось для МакSим тяжёлым — в июне её госпитализировали с пневмонией, затем она долгое время находилась в коме. Миллионы людей с тревогой следили за новостями о состоянии её здоровья, а профессиональные врачи-реаниматологи выполняли свою работу. Не сдавалась и сама Марина — она, как настоящий боец, стремилась к жизни, к тому, чтобы вернуться в сознание. И это случилось — МакSим пришла в себя и начала восстанавливаться после комы. В декабре она впервые появилась на публике — артистка посетила «Золотой граммофон». Процесс реабилитации также показал бойцовские качества МакSим — она быстро восстанавливается, и сегодня порадовала нас великолепной новостью: вскоре состоится грандиозный сольный концерт певицы — первый после её болезни.

Возвращение МакSим состоится 17 июня в Зелёном театре ВДНХ. Именно здесь, на открытом воздухе, певица даст свой первый после длительного перерыва концерт.

МакSим порадует зрителей своими хитами, написанными на протяжении творческой карьеры. Артистка признаётся, что отчётливо ощущала поддержку миллионов людей во время болезни — и теперь, спустя почти год после победы над недугом, хочет выразить всем свою искреннюю благодарность. Слово «Спасибо» станет главным на этом мероприятии, которого так долго ждали — и не случайно предстоящий концерт так и будет называться: «Спасибо».

МакSим — певица, музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен. Её творчество принесло ей более 90 наград. МакSим дважды была удостоена звания заслуженного артиста — в Татарстане и Карачаево-Черкесии. Она — обладательница более 15 статуэток премии «Золотой граммофон» и единственная певица, семь синглов которой занимали первые места в радиочартах стран СНГ. Сингл «Спасибо», который был представлен певицей в феврале 2021 года, продержался в хит-параде «Русского радио» 36 недель подряд. МакSим — обладательница многочисленных премий MTV, «Муз-ТВ», RU.TV, Music Box, Billboard и многих других. Альбомы исполнительницы неоднократно получали золотой и платиновый статус.

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