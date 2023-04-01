Галерея ArtMaison представляет персональную выставку Андрея Климака «Who is этот клоун?»

Андрей Климак - актер, клоун ВЯЗАНЫЙ, художник, режиссер, композитор. Член Российского Союза Уличных Театров и Артистов, Член Творческого Союза Художников России, актер Снежного Шоу Славы Полунина, директор Театральной Компании «ЗаУглом».

Художник, который пишет картины для души. Яркие краски, широкие размашистые носороги, фламинго и наоборот, очень тонкие линии, отображающие десятки городов мира, где он побывал. Актер с маской грустного клоуна, который дарит любовь и улыбку, рисуя картины своей пластикой на сцене, заставляя публику сопереживать его персонажу.

Родился 25.10.1974 г.в городе Новая Каховка Херсонской обл. УССР. Рисовать любил всегда, наверное, как и все дети. Серьезно занялся живописью в 2012 году. Художник неоднократно участвовал в групповых выставках в России и за Рубежом. Его картины находятся в частных коллекциях и галереях.

«Однажды проснувшись, я почувствовал запах масляных красок, это был запах из детства. Мой дедушка, когда-то нарисовал для бабушки розы на входной калитке двора, а краски у нас лежали при входе в гараж, всякий раз входя в него, я вдыхал этот запах. И вот спустя десятки лет этот запах меня настиг. Я узнал, где ближайший магазин, поехал и купил несколько маленьких холстов, несколько кисточек, масляные краски и начал рисовать. С тех пор не могу остановиться и очень рад этому», – говорит Андрей о себе.

Выставка продлится с 1 по 7 апреля 2023 года.

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