VI Международный Великопостный хоровой фестиваль Финальный концерт в Вербное воскресенье – «Гефсиманский сад»

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9 апреля 2023 года в Вербное воскресенье при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив состоится концерт-закрытие VI Великопостного хорового фестиваля. Начало в 19:00.

валентина талызина

Организаторы фестиваля приглашают зрителей на вечер духовной музыки и поэзии «Гефсиманский сад» с размышлениями об основных Христианских заповедях и целеполагании пути, по которому может идти Человечество к справедливости, гармонии и миру.

Участники:

  • Народная артистка России Валентина Талызина (художественное слово);
  • Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова;
  • Художественный руководитель и дирижёр - Николай Азаров.

Подробности на сайте Историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата» по предложенной ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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