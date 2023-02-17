Галерея ГРОСart представила выставку книжного графика Михаила Федорова

Строго говоря, Михаил Федоров – не только книжный график, но и плакатист, дизайнер, мастер офорта. Его иллюстрации к русской и зарубежной литературе совершенно удивительны, они – легки, ироничны и занимательны.

Творчество художников, работающих с книгой, – всегда праздник. Таковы и работы Михаила Федорова. Он – художник умный и тонкий, у него острый взгляд и игривый прищур. Михаил Федоров много работал с плакатом. Кинематограф, цирк, театр, Москонцерт – всюду был нужен плакат, афиша. Его иллюстрации к сказкам, с одной стороны, предоставляют возможность зрителю увидеть ситуацию, момент, с другой, – точны и тонко очерчены.

Он ловко подмечает проницательность английской поэзии абсурда, его шут добродушен, не зол. Ибо то – поэзия, где присутствует легкость. Другое дело, трагедия Уильяма Шекспира «Король Лир». Это – иное, печаль, глубокая скорбь. В работах Михаил Федоров следует за автором, будь то народная английская поэзия, сказочный мир Шарля Перро или Степана Песахова, стихи Сергея Михалкова, мир древних греков. Во многом Михаил Федоров наследник книжной средневековой миниатюры, но не только – он мастер драмы, карикатуры, изящного эскиза.

Выставка «Михаил Федоров. Дорога. Книга, плакат, офорт» работает до 19 марта 2023 года, галерейный центр «Артефакт», вход свободный

Марина АБРАМОВА

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