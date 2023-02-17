Выставка «МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF» завершила свою работу

С 5 октября 2022 года по 12 февраля 2023 года в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева была представлена первая за много десятилетий монографическая выставка одного из лидеров русской архитектуры XX века Константина Степановича Мельникова (1890 – 1974), приуроченная к его 130-летию.

К. Мельников в саду своего дома. Фото. 1960-е годы

Выставка «МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF» стала самой грандиозной в истории Музея архитектуры за последние годы. Экспозиция не только широко осветила творчество архитектора и представила максимальное количество предметов, но и познакомила публику с нереализованными, но оказавшими огромное влияние на современную архитектуру проектами Константина Мельникова. В связи с большим интересом к проекту музей продлил работу выставки на 3 недели от первоначальной даты закрытия. В итоге в течение четырех месяцев выставку посетило около 82 000 человек, что стало рекордом для музея.

Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, куратор выставки:

– Выставка Мельникова стала для музея архитектуры новым рубежным проектом. Музей впервые за долгое время устроил не просто масштабную выставку архитектора, вызвавшую известный интерес, но выставку, которая перевернула представления об экспозиционных и интеллектуальных возможностях музея. Мы очень надеемся, что выставка «МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF» станет началом новых подходов в показе архитектуры, архитектурных проектов и имен великих архитекторов.

Необычная архитектура выставки, подчеркивающая авангардное направление творчества К.С. Мельникова, была разработана командой бюро Planet9 для залов главного дома усадьбы Талызиных-Устиновых XVIII-XIX веков. Соседство разных эпох позволило наиболее наглядно продемонстрировать историю развития архитектурных стилей в России. Именно в 10 залах анфилады усадьбы эпохи классицизма посетители встретились с творчеством архитектора-авангардиста в самых разных его проявлениях. Было представлено более 200 экспонатов: архитектурная и художественная графика (ученические работы, портреты), архивные документы, живопись, личные вещи Константина Степановича и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, уникальные мемориальные предметы, макеты нереализованных проектов мастера, изготовленные специально к выставке.

Павел Кузнецов, историк архитектуры, куратор выставки:

– Пользуясь тем, что благодаря прошедшей выставке имя Мельникова стало известно десяткам и даже сотням тысяч людей, хотел бы привлечь внимание к бедственному состоянию его сохранившихся шедевров. Дело чести для общественности – сохранить эти памятники для будущих поколений в том виде, как их задумывал Архитектор.

К выставке были разработаны специальные экскурсионные программы. Одна из них – это интерактивная экскурсия для детей «Словарь архитектора Мельникова», в ходе которой юные любители архитектуры могли познакомиться с историей необычных зданий Мельникова, составить словарь по главным идеям архитектора-авангардиста и почувствовать себя настоящими исследователями. Молодежная аудитория также проявила интерес к выставке, приобретая билеты по Пушкинской карте. Глухие экскурсоводы Виктор Паленный и Анна Дегтярева из объединения «Жест в музее» провели 13 экскурсий на русском жестовом языке. Всего за время работы выставки прошло около 600 экскурсий. За последние выходные работы выставки ее посетило 3400 человек.

Анна Кистанова, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых, куратор выставки:

– Для меня лично эта выставка стала результатом моей восьмилетней работы с творческим наследием архитектора. И я очень рада, что выставка стала, кажется, самой популярной за всю историю Музея архитектуры. Константин Мельников – архитектор и художник, чье творчество является важной частью истории искусства ХХ века. И показ его работ широкой публике, и открытие Мельникова миру – это важный этап жизни Музея архитектуры и Музея Мельниковых. Мельников своим творчеством увлек посетителей всех возрастов. И конечно, успех этой выставке обеспечил сам архитектор, а мы ему немного помогли.

Кропотливая исследовательская работа, предшествующая выставке, позволила кураторам открыть малоизвестные страницы биографии и творчества архитектора. В результате этой работы были изданы 3 книги.

Каталог выставки с более чем 500 иллюстрациями, в который вошли статьи одиннадцати экспертов о жизни и творчестве К.С. Мельникова, представляет собой полноценное издание, в котором впервые приведено научное описание архива архитектора. В результате многолетней работы по изучению личных документов, семейного архива и других источников была восстановлена наиболее подробная и достоверная хронология жизни архитектора. Каталог выставки номинирован на премию The Art Newspaper Russia 2023 в категории «Книга года».

Совместно с издательством «Арт Волхонка» выпущена книга для детской аудитории под названием «Что придумал Мельников», авторами которой выступили сотрудники Музея архитектуры Елизавета Догадкина и Полина Покладок, а иллюстратором – Ольга Золотухина.

В книге «Константин Мельников. Архитектор» авторства научного сотрудника Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Таисии Захаровой представлен хронологический рассказ о главных событиях жизни и профессионального пути архитектора: от самостоятельных занятий рисованием в детстве до международного признания зодчего, от трагического отлучения от специальности на пике творческих сил до запоздалой реабилитации. Книга раскрывает удивительную судьбу архитектора-визионера, которая складывалась соответственно величине его таланта.

Сотрудники Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых подготовили провели цикл научно-популярных лекций, приуроченных к выставке. Каждая лекция была посвящена одному из аспектов творчества архитектора. На YouTubeканале музея в течение работы выставки выходили тематические видеоролики. Директор музея Елизавета Лихачева записала специальный выпуск «Блога директора».

Выставку посетила Министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова. Крупнейшие средства массовой информации в течение всего периода работы выставки готовили материалы, снимали репортажи, брали комментарии у кураторов и сотрудников музея. Одним из самых популярных среди посетителей экспонатов стал макет первого саркофага В.И. Ленина, воссозданный на основе чертежей К.С. Мельникова. Этот же экспонат приковал внимание журналистов и упоминался в информационном пространстве чаще других. Как следствие, Музей архитектуры получил награду от сервиса «Медиалогия» за лучший инфоповод 2022 года: «В музее архитектуры выставили необычный саркофаг Ленина».

Старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева:

– Выставка «МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF» дала возможность больше узнать о масштабах культурного, и разнообразии архитектурного наследия классика русского авангарда, а выпуск «Культурного гида» на RuTube-канале ВТБ позволил получить еще больше информации о специфике и особенностях архитектурного стиля Мельникова. Делать искусство максимально доступным – одна из целей ВТБ в рамках общебанковской программы «Культурная страна».

Выставка «МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF», приуроченная к 130-летию архитектора, открыла череду юбилейных проектов. Следующим из них станет выставка к 150-летию архитектора А.В. Щусева, открытие которой запланировано на осень текущего года.

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