В Белгороде открылась выставка, посвященная великому русскому композитору Сергею Рахманинову

В этом году весь культурный мир отмечает 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова – великого русского композитора, пианиста и дирижёра. Специальный Указ о праздновании 150-летия композитора был издан Президентом РФ ещё 25 января 2020 года.

8 февраля в фойе перед Большим залом Белгородской филармонии расположилась выставка «Сергей Рахманинов: "Я – русский композитор"». Экспозиция, посвященная жизни и творческому пути нашего гениального соотечественника создана на материалах богатейшего творческого архива Рахманинова, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в разное время фонды Российского национального музея музыки.

На фотографиях, представленных на выставке, можно увидеть редко экспонируемые и малоизвестные фотоснимки и документы, ученические работы композитора, его авторские рукописи, транскрипции, аранжировки, генеалогическое древо рода Рахманинова.

Также прямо в фойе филармонии можно прослушать (с помощью QR-кодов) цикл программ о творчестве Рахманинова проекта «Экспомузыка» на радио «Орфей». О ярких и неизвестных фактах жизни великого музыканта рассказывает генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Выставка будет открыта для посетителей Белгородской филармонии до 31 марта, а затем поедет по музейным организациям Белгородской области и завершит свой тур в Школе искусств г. Белгорода.

1 октября 2023 года в Международный день музыки выставка вновь вернётся в фойе филармонии, белгородцы и гости города смогут увидеть экспозицию до 10 ноября этого года.

Выставка любезно предоставлена нам Российским национальным музеем музыки. Оператор выставки в Белгородской области – ГБУК «Белгородский региональный методический центр по художественному развитию».

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