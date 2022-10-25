Галерея «На Песчаной» приглашает на маркет печатной графики

5 и 6 ноября 2022 года галерея «На Песчаной» Объединения «Выставочные залы Москвы» совместно с эстампной мастерской Printnonstop приглашает на маркет печатной графики.

Печатная графика — актуальный медиум современного художественного процесса. Галерея «На Песчаной» уделяет большое внимание мастерам, которые работают в техниках ручной печати, и поддерживает начинающих авторов. Мы экспонируем художников-графиков, продвигая ремесленное искусство: до 6 ноября 2022 проходит выставка «Эстамп. Под давлением» Александра Лаптева и мастерской Printnonstop, посвященная созданию печатных серий и вариативности визуальных выражений различных способов печати.

В рамках выставки 5 и 6 ноября в пространстве галереи пройдет маркет «Поставь печать», где будут представлены сотни авторских оттисков художников, печатных студий и мастерских: литографии, монотипии, линогравюры, ксилографии, диатипии, гравюры сухой иглой и многое другое. Каждый из участников маркета представит ранее не экспонировавшиеся работы в различных жанрах — от абстракции до анималистики.

«Поставь печать» — это возможность не только познакомиться и пообщаться с мастерами, открыть для себя новые имена, но и начать свою собственную коллекцию современного искусства — цены на печатную графику начинаются от 1000 рублей за лист.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.