Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России приглашает посетить выставку «Летные очки»

В октябре в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России открылась выставка «Летные очки».

Начало ХХ было временем стремительного развития авиации. Самолёты летали всё быстрее и всё выше. А чем выше и быстрее — тем большей проблемой для глаз пилота становится солнце, чьё сияние на высоте нескольких километров уже не сглаживается плотными слоями атмосферы. Голубое небо, яркое солнце и сильный ветер, который буквально режет глаза, ослепляли пилотов. Из-за этого они ощущали головную боль и тошноту, неуместную в кабине самолёта. Так родилась идея защищать глаза лётчика специально сконструированными очками, внешне напоминающими маску, предохраняющую глаза от воздушного потока большой интенсивности, твёрдых частиц, пыли и дыма, а потом появились очки с затемненными стеклами, защищающими глаза от яркого света.

На выставке представлена история трансформации летных очков с начала ХХ века по 80-е годы прошлого столетия.

Зрители могут увидеть очки первых авиаторов начала ХХ века, очки времен Первой и Второй мировых войн, очки, которыми пользовались летчики-полярники и герои первых трансатлантических перелетов. В экспозицию входят не только летные очки, но и другие аксессуары — кожаные и пробковые шлемы, защищающие голову и лицо авиаторов.

Выставка сформирована из фондов ЦДАиК ДОСААФ России и частной коллекции петербурженки Юлии Карбовской.

Юлия Карбовская собирает очки около десяти лет. Свой первый коллекционный предмет (чеховское пенсне) она приобрела в 2013 году. Авиационные очки составляют часть её коллекции, насчитывающей в общей сложности более 150 предметов – очков, лорнетов, пенсне и очечников, отражающих почти все этапы эволюции очковых оправ начиная с середины XVII века. По её словам, летные очки первой половины прошлого столетия – большая редкость. Они сейчас почти не встречаются. Однако посетители ЦДАиК смогут их увидеть, в том числе среди принадлежащих ей экспонатов. Помимо лётных очков 70-80-х годов она привезла в Москву образец 40-х годов с темно-синими стеклами и боковыми щитками производства СССР.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.