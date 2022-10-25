Выставка советского киноплаката открывается в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

3 ноября 2022 года в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына открывается выставка, посвященная советским киноплакатам к фильмам, экспортируемым СССР за рубеж в 1920 – 1930 гг., и отзывам русского зарубежья о выходившем в мировом прокате советском кинематографе.

Главными экспонатами выставки станут копии советских киноплакатов 1920-1930 гг. из фондов отдела изоизданий Российской государственной библиотеки и отзывы из эмигрантской прессы, опубликованные в книге историка кино и литературы Рашита Янгирова «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья» (издательство «Русский путь», 2010 г.).

В марте 1923 года экранизация повести Льва Толстого «Поликушка», снятая на кинофабрике «Русь» в 1919 году, но не показанная зрителю (в стране не было пленки даже для печатания позитивной копии) и вывезенная в Берлин лишь летом 1922 года, стала первым громким успехом нового советского кинематографа на Западе. Этот успех, помимо престижа, принес фабрике «Русь» возможность перезапустить собственное производство и стать одной из крупнейших киностудий СССР 1920-х годов. Три года спустя, в начале 1926 года, «Броненосец “Потёмкин”» Сергея Эйзенштейна твердо и окончательно поставил советское кино в ранг одной из главных мировых кинематографий, открывающих новые пути развития экранного искусства. Фильмы из СССР доходили до зрителей Нью-Йорка, Парижа, Белграда, Тяньцзиня, Харбина и других городов мира…

Чтобы по-настоящему увидеть картины 1920-х — 1930-х сейчас, нам нужно не только знать время и контекст их создания, но и попытаться примерить на себя оптику зрителей конкретного года и даже месяца: что их окружало вне киноэкрана, на что они прежде всего обращали внимание на экране, что они слышали, и даже как они слышали?

Отзывы зарубежных зрителей (чаще всего русских эмигрантов) в этом смысле особенно интересны, поскольку они действительно зафиксировали индивидуальный и коллективный опыт смотрения. Мало того, что некоторые из отзывов сохранили для нас свидетельства об оригинальных кадрах или приемах классических лент (например, первого советского художественного звукового фильма «Путевка в жизнь», который нынешние зрители знают лишь по «восстановленной» версии), или о фильмах, которые не сохранились (например, «Винтик из другой машины»). Эти отзывы так же, как и наш сегодняшний взгляд на кинематограф первой половины XX века — это взгляд извне.

Представленные на выставке копии советских киноплакатов 1920-1930 гг. из фондов отдела изоизданий Российской государственной библиотеки и отзывы из эмигрантской прессы, опубликованные в книге историка кино и литературы Рашита Янгирова «Хроника кинематографической жизни русского зарубежья» (издательство «Русский путь», 2010 г.), создают поле пересечения смыслов, позволяют сверить собственный опыт смотрения классики с ее непредвзятыми (или предвзятыми, но по-другому) оценками и по-настоящему погружают нас в далекую, но на самом деле близкую эпоху.

Куратор выставки – Филипп Кудряшов, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, директор Компании «Вифсаида».

Выставка участвует в государственной молодежной программе «Пушкинская карта».

Завершит работу выставка 26 февраля 2023 года.

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